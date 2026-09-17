Son Mühür / İzmir’in Balçova ilçesinde yarım asrı aşkın süredir planlama bekleyen İnciraltı ve Bahçelerarası’nın geleceği ve bölgede yapılması planlanan Botanik EXPO 2027 üzerinden Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMBOB) bağlı meslek odalarına tepki gösteren İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, odaların sergilediği durumu eleştirdi. Bir yandan alanın koruma statüsüne dair kararlara karşı dava açıp EXPO’nun İnciraltı’nda yapılmasına karşı çıkan meslek odalarının, diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü hazırlığında olmasını çelişki olarak nitelendiren dernek yönetimi “Neden ikircikli yaklaşıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

“İş birliği protokolü gündemde”

“Bir taraftan dava, bir taraftan protokol: İnciraltı için kararınızı verin” çağrısı yapan İNGEDER Başkanı Karabulut, “İnciraltı söz konusu olduğunda meslek odalarının birbiriyle çelişen tutumlarının artık İzmir kamuoyu tarafından sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Botanik EXPO 2027’nin İnciraltı’nda yapılmaması gerektiğini savunmuştur. İnciraltı Kent Ormanı ve Çakalburnu Lagünü çevresindeki alanda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 05.08.2024 tarih ve 10136035 sayılı kararıyla, alanın; lagün tarafı, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve devamı “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Bu işleme karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından ortak yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Şimdi ise aynı Peyzaj Mimarları Odasının, İnciraltı Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek Botanik EXPO 2027 için İzmir Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği protokolü yapması gündemde” dedi.

“EXPO 2027 bu davadan etkilenmeyecek mi?”

Meslek odasının süreçte oldukça çelişkili bir tutum izlediğini savunan Karabulut, “Bir taraftan “EXPO İnciraltı’nda yapılmasın” diyeceksiniz. Bir taraftan alanın koruma statüsüne ilişkin Bakanlık kararını yargıya taşıyacaksınız. Diğer taraftan aynı alanda gerçekleştirilecek EXPO için protokol masasına oturacaksınız.

Üstelik bu çelişkili yaklaşım bize yabancı da değil. Geçmişte İnciraltı’nın “tarım alanı olarak korunmasını” savunan dönemin Peyzaj Mimarları Odası Başkanının, kendi Narlıdere’deki tarım arazisine mıcır dökerek tarımsal niteliğini bozduğuna da kamuoyunda şahit olmuştuk. O halde çok açık bir soru soruyoruz: Açtığınız bu davadan, Bakanlığın işlemini durduracak veya iptal edecek bir karar çıkması halinde Botanik EXPO 2027 bundan etkilenmeyecek midir? EXPO’nun İnciraltı’nda gerçekleştirilmesi riske girmeyecek midir?” ifadelerini kullandı.

“Bu çelişkiyi açıklamanız gerekir”

İNGEDER olarak EXPO 2027’yi önemsediklerini ve İnciraltı’nda gerçekleştirilmesini desteklediklerini belirten Karabulut,

“İnciraltı’nın doğal değerleri korunarak İzmir’e kazandırılabileceğini de yıllardır savunuyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta İnciraltı’nın planlama sürecinde gördüğümüz yaklaşımın benzerini bugün burada da görüyoruz. Koruma anlayışı projeye veya projeyi gerçekleştiren kuruma göre değişmemelidir.

Bir taraftan dava açıp diğer taraftan aynı alan için protokol masasına oturuluyorsa, bu çelişkinin İzmir kamuoyuna açıklanması gerekir. Neden ikircikli davranıyorsunuz? İnciraltı için artık kararınızı verin; kurumların itibarını çelişkili tutumların gölgesinde bırakmayın” diye konuştu.