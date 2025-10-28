Son Mühür - Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimleriyle tanınan Elon Musk, yeni teknoloji projesini duyurdu. Musk, Grokipedia'nın internet üzerinden hizmet veren yapay zekâ destekli bir dijital ansiklopedi olacağını belirtti.

Elon Musk, yeni projesinin “insanlık ve medeniyet açısından büyük önem taşıyan bir adım” olduğunu ve “evreni anlamak için gerekli bir girişim” olduğunu ifade etti. Musk, projeye dair açıklamasında şunları söyledi:

"Grokipedia tamamen açık kaynaklıdır, bu nedenle herkes onu hiçbir maliyet ödemeden her şey için kullanabilir"

Wikipedia’da içerikler gönüllü editörler tarafından hazırlanırken, Grokipedia’da içeriklerin “Grok” adlı yapay zekâ tarafından doğrulanacağı belirtiliyor. Wikimedia Vakfı ise bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Farklı geçmişlere sahip insanlar, ortak merak ve katılım yoluyla tarafsız ve yaşayan bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Yapay zekâ şirketleri bile bu bilgiye dayanıyor. Grokipedia’nın var olması için bile Wikipedia’nın varlığı gerekli.”

Yeni proje Grokipedia nedir?

Elon Musk’ın duyurduğu Grokipedia, internet üzerinden erişilebilen ve içerikleri yapay zekâ Grok tarafından doğrulanan bir dijital ansiklopedi olarak tanıtıldı. Başlangıçta 885 bin makale ile yayına başlayan Grokipedia’nın sürümü “0.1” olarak işaretlendi; bu da ilerleyen dönemde yeni güncellemelerin yapılacağının işareti olarak değerlendiriliyor.