Son Mühür - Sinema ve tiyatro oyuncusu, yeni oyunun Türkiye turnesi nedeniyle yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirterek yaşadığı sağlık probleminin yorgunluktan kaynaklandığını söyledi. Yapılan açıklama, hayranlarını da rahatlattı.

''Kalp ritim bozukluğu yaşadım''

İdiz'in açıklaması şöyle:

"Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim, evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler."

Nurseli İdriz oyunlarına devam ediyor

Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın sahne aldığı “Etekler ve Pantolonlar” adlı tiyatro oyunu, yedinci sezonunda da izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Oyunun kadın izleyiciler üzerinde güçlü bir etki bıraktığını söyleyen Nurseli İdiz, birçok kişinin gösterim sonrası hayatında değişiklikler yaptığını kendileriyle paylaştığını ifade etti. Nergis Kumbasar ise bir seyircinin oyunu izledikten sonra “Güzel bir tatilden dönmüş gibiyim” sözleriyle duygularını dile getirdiğini belirterek, bu yorumun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.