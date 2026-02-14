Son Mühür/Merve Turan- Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, 80. yaş gününü kutladı. Usta sanatçı, doğum günü vesilesiyle kendisine gönderilen mesajlar ve iyi dilekler için sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Kardeşi Semiramis Pekkan ile kutlama

Ajda Pekkan, özel gününü kardeşi Semiramis Pekkan ile birlikte kutladı. Sanatçı, kutlama anlarından kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarıyla bu özel anları paylaştı. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi topladı.

Hayranlarına teşekkür mesajı

Doğum günü mesajları için hayranlarına teşekkür eden Pekkan, duygularını şöyle dile getirdi:

"Kıymetlilerim, doğum günümde ilettiğiniz tüm içten mesajlar, aramalar ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ederim. Enerjiniz ve samimiyetiniz beni her zaman mutlu ediyor. Varlığınız ve sevginiz benim için en değerli hediye. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

Tarkan konseri öncesi sürpriz buluşma

Doğum günü öncesinde, Ajda Pekkan son olarak Tarkan’ın konserine konuk oldu. İkili, sahnede birlikte performans sergileyerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Yakar Geçerim ve Kimler Geldi Kimler Geçti şarkılarındaki düetleri büyük beğeni topladı.