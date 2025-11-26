Son Mühür- "Veda Mektubu" dizisinin ardından İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşan Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte kırsal bir bölgede kendi evini yaptırmıştı. Oyuncu, traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı görüntüleri “Çalışıyoz gariii” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Doğal tavırları ve enerjik halleriyle dikkat çeken Yeşilçay’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Köy hayatının kendisine iyi geldiğini gösterdi

Yeşilçay’ın samimi görüntüleri, şehir kalabalığından uzak bir yaşamın ünlü oyuncuya ne kadar iyi geldiğini ortaya koydu. Ünlü isim, köy yaşantısına uyum sağladığını gösteren paylaşımlarıyla takipçilerinden övgü topladı.

“İstanbul’dan neden kaçmalıyız?”

Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan taşınma kararının arka planını da sosyal medya üzerinden anlatmıştı. “İstanbul’dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde söyleyeceğim” diyerek yaptığı açıklama dikkat çekmişti.

Trafik, gerginlik ve lezzetsiz yemekler

Ünlü oyuncu; İstanbul’da her dakika trafik olduğunu, insanların sürekli gergin ve tartışmaya hazır bir ruh halinde bulunduğunu söylemişti. Ayrıca şehirde yediği yemeklerin artık eskisi gibi lezzetli olmadığını da dile getirmişti.