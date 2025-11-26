Göztepe Satranç ile UKEB Okulları arasındaki iş birliği, düzenlenen lansmanla duyuruldu. Programda konuşan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, hem satrancın kulüpteki gelişim sürecini hem de amatör branşların kulüp için taşıdığı önemi değerlendirdi. Bu branşa 4 yıl önce adım attıklarını hatırlatan Sepil, kısa sürede önemli bir seviyeye geldiklerini belirtti.

Göztepe’nin satrançta 3. Lig’den başlayıp geçen yıl en üst lige kadar yükseldiğini hatırlatarak, Türkiye’nin satrançta kaydettiği ilerlemeye de dikkat çekti.

“Türkiye’de satranç çok önemli bir noktaya geldi”

Türkiye’de satranç sporunun geniş bir oyuncu tabanına sahip olduğunu dile getiren Sepil, şu verileri paylaştı:

“Türkiye bugün satrançta artık çok önemli bir konuma gelmiş durumda, yaklaşık 1 milyon aktif oyuncu, bin 700, bin 800 civarında da lisanslı sporcu var. Bu rakamlar gerçekten çok anlamlı.”

Sepil, diğer branşlardaki sporcu sayılarının Avrupa ile kıyaslandığında aynı seviyeye ulaşmadığını belirterek voleybolu örnek gösterdi: “Örneğin voleybolda yanılmıyorsam yaklaşık 400 bin sporcu var.”

“Gençler için satranç büyük bir kazanım”

Satranç branşının yeniden yükselişte olduğunu vurgulayan Sepil, özellikle çocuklar ve gençler için bu sporun önemine dikkat çekti:

“Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok önemli ve satranç da onların gelişimi açısından en az diğer sporlar kadar değerli.

Belki fiziksel bir branş değil ama çocukların geleceğine katkı sağlayan, düşünme ve analiz becerilerini geliştiren çok önemli sporlardan biri olduğuna inanıyorum.”

Göztepe’den amatör sporlara stratejik yatırım

Göztepe’nin yalnızca profesyonel futbolla değil, amatör ve olimpik branşlardaki faaliyetleriyle de öne çıktığını belirten Sepil, kulübün İzmir için taşıdığı toplumsal misyona vurgu yaptı:

“Camia olarak belki de İzmir'in en önemli toplumsal kuruluşlarından biriyiz. Sürekli ifade ettiğim gibi, Türkiye'de en fazla amatör ve olimpik branşı bünyesinde barındıran takımlardan biri olabiliriz. Bu nedenle satranç da bizim için önemli bir yer tutuyor.”