Son Mühür/ Begüm Mol- Son olarak Veda Mektubu dizisinde “Alanur Yıldız” karakterine hayat veren Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. İstanbul’u geride bırakan oyuncu, yeni adres olarak İzmir’i seçti. Doğanın içinde yaptırdığı tek katlı evinin inşaat sürecini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Geniş bahçe ve ferah tasarım

Müstakil yapıya sahip ev, geniş bir bahçe ile çevrili. Mutfakla iç içe tasarlanan salon doğrudan bahçeye açılıyor. Yeşilçay’ın evi kalabalık misafir grupları için de uygun şekilde düzenlendi. Bahçenin bir bölümü ise yüzme havuzuna ayrıldı.

Evde ısınma için şömine tercih edildi. İç mekânlarda ise geometrik desenli karolar duvarlara modern bir hava katıyor. Hem sıcak hem de estetik bir tasarımın buluştuğu ev, doğayla uyumlu konseptiyle dikkat çekiyor.

Takipçilerinden tam not

Nurgül Yeşilçay’ın yeni evine dair paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Geniş bahçesi ve ferah tasarımıyla öne çıkan ev, takipçilerinden tam not aldı. Hayranları, oyuncunun doğayla iç içe tercih ettiği bu yeni yaşam tarzını beğeniyle karşıladı.