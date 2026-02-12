Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kültürel dokusunda derin izler bırakan ve edebiyat ile müziğin iyileştirici gücünü bir araya getiren "Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazarlık Atölyesi", kapılarını dördüncü kez sanatseverlere açtı. Kentin sanat merkezi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen bu özel çalışma, her satırın bir notayla beslendiği, söylenmemiş sözlerin kağıda döküldüğü özgün bir yaratım alanı sunuyor. Keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt’ün rehberliğinde yürütülen atölye, Şubat ayı itibarıyla 16 haftalık yeni yolculuğuna ilk adımını attı.

Rekor sürede dolan kontenjan: Müziğin edebiyata etkisi

Atölyenin yürütücüsü Gündüz Öğüt, dördüncü döneme gösterilen yoğun ilginin altını çizerek dikkat çekici bir tabloyu paylaştı. Başvuruların duyurulmasının üzerinden henüz birkaç dakika geçmeden kontenjanın tamamen dolduğunu belirten Öğüt, bu ilginin tesadüf olmadığını vurguladı. Edebiyatın entelektüel derinliği ile müziğin ruhsal titreşimlerinin birleşmesinin katılımcılar üzerinde pozitif bir etki yarattığını ifade eden yazar, bu dönemin 18 kişilik bir ekiple başladığını duyurdu. İnsanların kendilerini ifade etme ihtiyacının sanatın bu hibrit formuyla buluşması, atölyenin başarısının temel anahtarı olarak görülüyor.

Yarım kalan hikayeler kitaplaşma yolunda

Daha önceki dönemlerde elde edilen somut başarılar, atölyenin sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda bir üretim merkezi olduğunu kanıtlar nitelikte. Önceki katılımcıların kaleme aldığı öyküler, geçtiğimiz süreçte iki ayrı kitapta toplanarak okuyucuyla buluşmuştu.

Üçüncü dönemin hemen ardından dördüncü dönemin heyecanının başladığını dile getiren Öğüt, geride bıraktıkları grubun eserlerinin de kitaplaştırılması yönünde ciddi bir talep olduğunu belirtti. 4. dönem katılımcılarıyla henüz tanışma aşamasında olduklarını söyleyen Öğüt, sürecin gelişimine ve ortaya çıkacak eserlerin niteliğine göre yeni bir kitabın müjdesini verebileceklerini ifade etti.

Disiplinlerarası bir yaratım serüveni: İlk öyküler kağıda döküldü

Atölyenin ilk buluşması, farklı mesleki disiplinlerden gelen katılımcıların zengin sohbetlerine sahne oldu. Yazım sanatı, edebi süreçler ve yaratıcılığın doğası üzerine yapılan fikir alışverişlerinin ardından atölyenin alametifarikası olan "müzikli yazım" aşamasına geçildi. Yazar adayları, salonda yankılanan notaların eşliğinde zihinlerindeki sınırları zorlayarak ilk öykülerini kaleme aldılar. Önümüzdeki 4 ay boyunca devam edecek olan bu 16 haftalık maraton, katılımcıların sadece yazım tekniklerini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda müziğin ritmiyle kendi iç dünyalarındaki anlatılmamış öyküleri keşfetmelerine olanak tanıyacak.