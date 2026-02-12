Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin önemli ticaret merkezlerinden Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi yönetimini ziyaret etti. Başkan Tugay’ı MTK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mancı ve site yönetimi karşıladı. Görüşmeye Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Güler Ezgi Atasoy da katıldı. MTK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Işık, sitenin sorun ve taleplerini aktardı.

Atıkta kaynağında ayrıştırma

“Dönüşüme Evde Başla” uygulamasının MTK’da da hayata geçirilebileceğini belirten Başkan Tugay, plastik, kâğıt ve metal atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekti. Toplama sisteminde özel poşetler kullanıldığını vurgulayan Tugay, uygunsuz atık oranının yüzde 1’in altında kaldığını, ekiplerin haftada bir ya da iki gün toplama yaptığını ifade etti.

Yağmur suyu ve yeşil alan

Site içindeki 700’ün üzerindeki binanın çatılarından yağmur suyu toplanabileceğini belirten Tugay, mevcut depoların bağlantılarının tamamlanması ve doluluklarının kontrol edilmesiyle yaz aylarında sulama ve temizlikte ilave su ihtiyacının azalacağını söyledi. Çevrede ağaçlandırma çalışmaları için destek verileceğini de kaydetti.

Onat Tüneli ve bağlantı yolları

Onat Tüneli’nde bu yıl tamamlanma hedefini paylaşan Başkan Tugay, inşaat sürecinde bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle kamulaştırma kararı alındığını, yurttaşların geçici olarak başka alanlara yerleştirildiğini ve bazı yapıların yeniden inşa edileceğini açıkladı. Bağlantı yolları için ihaleye çıkılacağını, çalışmaların yeniden hız kazandığını belirtti.

Ulaşım ana planında “ilk” hedefi

Manas Bulvarı’ndan Smyrna ve Ankara Asfaltı Caddesi’ne, Fatih Caddesi ve Atatürk Stadyumu’na uzanan hatta genişletme ve kavşak düzenlemeleri planlandığını aktaran Tugay, sıkışıklığı azaltmak için ayrılmış bir otobüs yolu tasarlandığını, bunun İzmir’de bir ilk olacağını söyledi. Kamil Tunca, Zafer Payzın, Halkapınar ve Basmane kavşaklarının üçer şeride çıkarılmasının hedeflendiğini, çalışmaların bu yıl içinde tamamlanacağını ifade etti.

Su krizi için kalıcı adımlar

İzmir’in öncelikli sorununun su olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, gri su ve yağmur suyu toplama, yeraltı su rezervlerinin haritalandırılması, yeni barajlar, deniz suyu arıtımı ve sanayide yeniden kullanılan su başlıklarında eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Deniz suyu arıtımı için Menderes’te alan belirlendiğini ve başvurunun yapıldığını aktardı.

Kordon altına 3 bin 300 araçlık otopark

Kordon’un altına 3 bin 300 araç kapasiteli otopark projesi üzerinde çalışıldığını belirten Tugay, tamamlandığında Gündoğdu ve Liman’dan giriş-çıkış sağlanacağını ve Alsancak’taki otopark sorununun önemli ölçüde çözüleceğini kaydetti. Buca Metrosu’nun Körfez altından Karşıyaka, Bostanlı, Atakent ve Mavişehir’e uzatılması talebinin de gündeme getirildiğini, izin süreçlerinin zorlandığını ifade etti.

“Üretim ve istihdam olan her yer kıymetli”

Ziyaretin sonunda Başkan Tugay, üretim ve istihdamın İzmir için stratejik önemine dikkat çekti. İzmir’in potansiyelinin yüksek olduğunu, kentin önünü kapatan engellerin kaldırılması ve yatırımın önünün açılması gerektiğini vurguladı. İzmir’in kalkınmasının, üretimi ve ticareti sürdürenlerle mümkün olacağını belirtti.