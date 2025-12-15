Son Mühür/ Seçil Ünlü - Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Tunç Erciyas'ın gündem ile ilgili sorularını cevapladı.

Manisa'da kara bulutlar...

Dün akşam kötü bir haberle uykuya daldık. Saat 19.00 sularında maalesef Manisa Şehzadeler ilçesinin çok sevdiğimiz başkanı Gülşah Durbay’ın vefat ettiğini öğrendik. Durbay’ı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. 28 Mart'ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü Güney Temiz'i, 9 Haziran'da da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybetmiştik. DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur da Durbay'ın sevenlerine baş sağlığı diledi.

"Bu ölüm kronolojisi ne yazık ki sırayla hakikaten, bana çok büyük acı veriyor. Sevgili Güney’i çok yakından tanırdım, basın camiasına verdiği emeği de bilirdim. Ferdi Bey’le simayen tanışıklığımız vardı ama derin bir ilişkimiz olmadı açıkçası. Gülşah Hanım’la ise tanışmıyordum. Ancak genç ölümler, insanın içini en çok acıtan ölümler oluyor. Kelimelerin yetersiz kaldığı anlar bunlar. İnsan üzülüyor, daha yaşanmamış hayatlar, hayaller geride kalıyor ve insanın içinde derin bir sessizlik bırakıyor. Ben de dün akşamdan beri çok üzülüyorum. Toplumun bu kadar değerli insanlarını bu kadar genç yaşta kaybetmesi, Cumhuriyet Halk Partisi açısından da çok büyük ve derin bir acı olarak karşımıza çıkıyor. Bu acılar sadece bir yas olarak değil, aynı zamanda toplumu daha çok koruma ve daha fazla sorumluluk alma adına da bizleri düşünmeye sevk ediyor. Buradan başta Manisa halkına, Gülşah Hanım’ın ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'de Manisalı önce kardeşimi sonra da kızımızı kaybettik diye ifade etti. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın."

Terörsüz Türkiye...

Başkan Uygur, terörsüz Türkiye'nin çok önemli olduğunu ve artık anaların ağlamayacağını ifade etti. "Biz bu konuda tecrübeli bir partiyiz. Geçmişe baktığımızda, siyasi kadrolarımız açısından 2010 yıllarında, o dönemdeki genel başkanımız çok önemli görevlerde bulundu; hem Avrupa safhasında hem de yurt içi safhasında. Bu anlamda çok ciddi bir çaba içerisindeydi. Ankara milletvekilimiz İdris Şahin o dönemin sözcülüğünü yapıyordu. O dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’di; kendisi bizim milletvekilimizdi.

Biz sürece çok hâkimiz ve sonuca ulaşması konusunda çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bu sürecin yüzde 5’lik bile bir başarı oranı olsa, sonuna kadar destekleme konusunda ilk günden beri kararlıyız. Komisyona milletvekili vererek zaten bu desteği gösterdik. Biz, bir annenin ağlamaması için üzerimize düşen siyasi sorumluluğu taşıyan bir siyasi partiyiz. O yüzden o bölgenin terörden arınmasının, Türkiye’ye çok önemli bir nefes aldıracağını düşünüyorum. Bu konuda Sayın Bahçeli’nin öncülüğünde gerçekleşen süreci kıymetli buluyorum. Burada bir yanlış anlaşılmayı düzeltme çabası içerisinde olayım: En son aşamada, terör örgütü lideriyle görüşme konusunda komisyon iki seçenek sundu. Bunlardan biri, seçilecek bir heyetin İmralı’ya gitmesi; diğeri ise hukuk sistemi içinde, mahkemelere medya yoluyla bağlanarak ifade vermesiydi. Biz açıkçası ikinci seçeneği daha doğru bulduk. Devletin bir terör örgütü liderinin ayağına, İmralı’ya gitmesi konusunda ciddi bir çekincemiz vardı. Ancak sonuçta komisyon böyle bir karar verdi ve biz komisyonda görev almadık. Çünkü ikinci oylamaya geçilmeden, sadece birinci oylamada süreç bitirildi. Biz sadece bir maddede çekimser oy kullanan bir siyasi parti olarak algılandık; bu büyük bir haksızlıktı. Aslında çekimser değildik, tarafımız belliydi. Dilerim Türkiye’de hak ve özgürlüklerin, Kürtlere değil; bu hak ve özgürlüklerden faydalanamayan herkese açılmasından yana olduğumuz daha iyi anlaşılır."

Ekonomik çözümler...

DEVA Partisi denildiğinde akla ekonomi geliyor. Başkan Iygur. Piyasayı değerlendirdi. Ekonomiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın söyledikleri yorumladı. "Sayın Cevdet Yılmaz’ın devlet adamlığına, bireysel yaşamına ve ülkeye kattıklarına son derece saygılıyım. Ancak bir de gerçekler var. Piyasanın içinde bulunduğu durum ne yazık ki içler acısı. Nakit parayı görmek artık hazine arar gibi bulunur hâle geldi. Çeklerle dönen, senetlerle dönen, vaatlerle ayakta tutulmaya çalışılan bir piyasanın içerisindeyiz. Ödenmeyen çekler, icraya düşen sanayiciler var. Ne yazık ki çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Konkordatolar aldı başını gidiyor; yüzlerce, belki de binlerce esnaf bundan etkileniyor ve zincirleme iflaslara neden oluyor. Mutlaka bir destek programına ihtiyaç var. Esnaflar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Aslında İzmir bir esnaf kenti. Özellikle son zamanlarda küçük esnaf üzerindeki vergilendirme arayışları, içeriği doğru olsa bile zamanlaması doğru olmayan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Esnafın finansmana erişim konusunda ciddi desteğe ihtiyacı var. Sektörün tamamında ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Biz geçmişte bu deneyimi, Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde Türkiye’de hayata geçirmiş bir siyasi partinin kadrolarıyız. Eğer bize görev verilirse, Sayın Genel Başkanımızın geçmişteki siyasi referanslarıyla bunu yeniden ortaya koyabiliriz."

İzmir'e DEVA olacağız...

Uygur İzmir'de yaptıkları çalışmaları anlattı. "Biz İzmir’de 2020 yılında örgütlendikten sonra bütün ilçelerimizde ilçe teşkilatlarımız hazırdı. Ancak süreç içerisinde partimizden bazı ayrılmalar yaşandı. Bu ayrılıklardan sonra, teşkilatlarımızın 30 ilçenin tamamında neredeyse kapanma noktasına geldiği bir dönem yaşadık. Bu süreçte, Buca Belediye Başkanlığı adaylığından sonra kendime bir dinlenme süreci belirledim. Daha sonra geri döndüğümde, adeta ölü toprağı serpilmiş bir teşkilatı devraldım. Şu anda il teşkilatımızda 50 kişilik bir yönetim kurulumuz var ve yeni kadrolarla birlikte ilçelerimizi yeniden örgütlemeye başladık. İlk etapta Buca ilçemizin tabelasını astık. Hemen ardından Gaziemir, Torbalı, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerimizin açılışlarını yapacağız. Çok katılımlı, ülke gündemini sarsacak düzeyde bir katılımla partimize yeni isimler kazandırarak coşkulu bir başlangıç yapacağız. Beklenen sıçrama konusunda da partimizin artısının, aslında iktidara en yakın siyasi parti olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü çok ciddi baskı altında olan bir partiyiz. Şimdi ise gerçek parti tabanına geri dönüyoruz."

Belediyelerin 21 ayı...

Uygur belediyelerin 21. ayını değerlendirdi. Karneleri çok da iyi olmadığını belirtti. "Ne yazık ki hâlâ işçi eylemleriyle vakit kaybettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hüzünlüyüm. İzmir’in tarihiyle, sosyal yaşamıyla, emeğiyle uzun yıllardır bu kent için yatıp kalkan bir bireyim. Bu dönem kadar sorunlara duyarsız bir yönetim anlayışı görmedim.

Hem siyaseten bir belediyeye dayanmamanın hem de iktidara dayanmamanın verdiği rahatlıkla sözümüzü ve eleştirilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce yerel yönetimler üzerinden İzmir’in sorunlarına ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ortak akılla bir ili yönetmek kadar kıymetli bir şey olamaz. Bir tarafta iktidar, bir tarafta belediye var; ‘yaparım, yaptırmam; yaptırırsın, yaptırmam’ dengesiyle siyaset olmuyor ne yazık ki. Kamu dediğimiz şey, bireyin yaşam kalitesini yukarı taşımakla eş değerdir. Buna çok sayıda örnek var. Buca Hapishanesi’nin yıkılıp topluma kazandırılması sürecinde ortaya çıkan ortak aklın, İzmir’e sağladığı katkı bunun en somut örneklerinden biridir."

Asgari ücret tahmini...

"Kesinlikle yoksulluk sınırının yüzde 50’si, açlık sınırının ise yüzde 100’ü seviyesinde olmalı. Bizim durduğumuz nokta bu. Ancak açıkçası çok umutlu değilim; toplumun yüzünü güldürecek bir sonuç beklemiyorum. Yıllık artış oranının enflasyonun altında kalmaması gerekir. İşverenlerin primleri ödeme konusunda mutlaka desteğe ihtiyacı var. Geçen sefer de bu taleplerimizi iletmiştik ama komisyon yine kendi bildiğini okuyacaktır. Dilerim bu karar işçiden yana olur ve toplumun genel kesimine hitap eder. Bu konudaki düşüncelerimizi zaten kamuoyuyla paylaştık"

Yeni yıl mesajı...

"Tüm İzmirli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum. Umut dolu ve asla umutsuzlukla geçmeyen bir yıl olmasını diliyorum. Herkese huzur ve sağlık diliyor, yeni yılı en içten dileklerimle kutluyorum."