Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Barosu öncülüğünde düzenlenen ortak basın açıklamasında genç avukatlar, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında ödenen ücretlerin yetersizliğine ve meslektaşlarının yaşadığı ekonomik krize dikkat çekti. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan açıklamalara İzmir’de çok sayıda genç avukat ve İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz da katıldı.

Genç Avukatlar Meclisi Temsilciler Kurulu Üyesi Av. Mansur Burak Baykurt, yaptığı konuşmada CMK ücretlerinin adaletsizliğin sembolüne dönüştüğünü vurguladı:

“Bugün burada yalnızca ücretlerden değil, emeğimizin ve mesleğimizin değersizleştirilmesinden söz ediyoruz. Biz genç avukatlar, her geçen gün biraz daha ağırlaşan ekonomik koşulların, itibarsızlaştırıcı söylemlerin ve sistematik şiddetin hedefi haline geliyoruz. Artık yalnızca adliyelerde değil, yaşamın her alanında nefes almakta zorlanıyoruz.”

Emeğimiz yok sayılıyor, sessizliği kabul etmiyoruz

Baykurt, kurumların bu konuda süregelen sessizliğinin artık kabul edilemez olduğunu belirterek sert ifadeler kullandı:

“Avukatın emeğini görmezden gelen, savunmayı ‘yük’ gibi gören anlayışa karşı susmak; bu haksızlığın ortağı olmaktır. Bu sessizlik, gençlerin omzundaki yükü hafifletmiyor, aksine meşrulaştırıyor. Biz bu sessizliğin parçası olmayacağız.”

Genç avukatların her gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında adalet hizmeti vermeye devam ettiğini vurgulayan Baykurt, “CMK sistemi, bu haliyle yalnızca avukatları değil, toplumun adil yargılanma hakkını da zedeliyor. Avukat, adaletin üç sacayağından biridir; bu ayağı ekonomik baskılarla çökertmek, yargının tamamını felç etmektir” dedi.

Bu tablo adalet sistemine zarar veriyor

Baykurt, yürürlükteki CMK Ücret Tarifesi’nin yıllardır emeğin karşılığını yansıtmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Geçmişten bugüne yürürlükte olan CMK Ücret Tarifeleri, ne bu emeğin ne de bu sorumluluğun karşılığıdır. Avukat emeği, resmi rakamlarca yok sayılmaktadır. Ortaya çıkan tablo, kamu hizmeti niteliğinde yürütülen savunma görevini adeta angarya haline getirmiştir.”

Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde CMK ücretlerinin hâlâ kâğıt üzerinde güncellenip fiiliyatta eridiğini ifade eden Baykurt, “Stopaj ve KDV nedeniyle zaten düşük olan bu ücretler, gerçek değerini tamamen yitirmiştir. Genç meslektaşlar için bu durum sadece maddi değil, varoluşsal bir krize dönüşmüştür. Mesleğe adım atan bir avukat, adalet hizmetine katkı sunduğu için adeta cezalandırılıyor” diye konuştu.

Genç avukatlar açlık sınırının altında

Basın açıklamasında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ise genç avukatların yaşadığı ekonomik çıkmazın boyutuna dikkat çekti:

“Genç meslektaşlarımız bugün açlık sınırının altında yaşıyor. CMK ücretleri, adli yardım ödemeleri ve asgari ücret tarifesi arasındaki fark artık kabul edilemez. Bu hizmetler kamu hizmeti niteliğinde yürütülüyorsa, KDV oranları düşürülmeli hatta tamamen kaldırılmalıdır. Çünkü CMK’nın asıl amacı, adalete erişim hakkını herkes için mümkün kılmaktır.”

Yılmaz, sorunların yıllardır ilgili kurumlara iletildiğini ancak çözüm üretilmediğini vurgulayarak, “Yargının asli unsuru olan avukatların emeği değersizleştirildikçe adaletin varlığı da tehlikeye girmektedir” dedi.

Savunmayı savunmaya devam edeceğiz

Baykurt, açıklamasının sonunda meslektaşlarına dayanışma çağrısı yaptı:

“İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi olarak; adalet sisteminin yükünü sırtlayan, her çağrıda hazır bulunan genç meslektaşlarımızın sesi olmayı görev biliyoruz. CMK ücret tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’yle eşitlenmesini ve vergisel kesintilerden muaf tutulmasını talep ediyoruz. Bu ses yalnızca bizim değil, suskunluğa mahkûm edilmek istenen tüm genç meslektaşlarımızın sesidir. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, savunmayı savunmaya devam edeceğiz.”