Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de Aralık ayının gelişiyle birlikte yılbaşı hazırlıkları kentin dört bir yanında hissedilmeye başladı.

Cadde ve sokaklar ışıklarla süslenirken, kafeler yılbaşı temalı dekorasyonlarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.

Kar spreyleri, ışık zincirleri, figürler ve konsepte uygun süslemeler, özellikle akşam saatlerinde kentte yılbaşı ruhunu belirgin biçimde ortaya koyuyor.

Bu atmosferin en dikkat çeken adreslerinden biri ise Konak ilçesine bağlı Alsancak’ta yer alan Gül Sokak oldu.

Gül Sokak'ta yılbaşı teması sokağı kapladı

Alsancak’ın popüler noktalarından Gül Sokak’ta bulunan bir kafe, yılbaşı süslemelerini yalnızca mekanla sınırlı tutmayarak sokağa taşıdı.

Kurulan büyük figürler, ışıklandırılmış değirmen dekoru ve yoğun ışık kullanımıyla sokak, kısa sürede yılbaşı temalı bir fotoğraf alanına dönüştü.

Süslemelerin sokak boyunca görünür hale gelimi, hem Alsancak esnafının hem de bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekti.

Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar

Yılbaşı ambiyansının ilgi görmesiyle birlikte Gül Sokak’ta dikkat çekici bir yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, süslemeler önünde fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyor.

Özellikle akşam saatlerinde oluşan kuyruklar zaman zaman uzarken, bazı kişilerin sıraya girip beklemekten vazgeçtiği de gözleniyor.

Sokaktan geçen birçok kişi, süslemeleri görünce durup fotoğraf çekmeyi tercih ederken, alan adeta kendiliğinden oluşan bir açık hava stüdyosuna dönüşmüş durumda.

Kafelerde yılbaşı yoğunluğu dikkat çekiyor

Aralık ayının gelmesiyle birlikte İzmir genelinde kafelerdeki yoğunluk da artmış durumda. Yılbaşı temalarının vitrinlere ve iç mekanlara yansıması özellikle Alsancak, Karşıyaka, Bornova ve Bostanlı gibi İzmir'in merkezi bölgelerinde akşam saatlerinde ciddi bir hareketlilik yaratıyor.

Yılbaşı süslemeleriyle öne çıkan mekanlar, yalnızca müşterilerini değil, çevrede dolaşan vatandaşları da kendine çekiyor.