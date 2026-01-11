Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesiyle, Venezuela petrolünden elde edilen gelirlerin Venezuela’ya ait olduğu vurgulandı. Söz konusu gelirlerin ABD tarafından “hükümet ve diplomatik amaçlar” kapsamında tutulduğu, özel hak iddialarına konu edilemeyeceği belirtildi.

“İstikrar çabaları zarar görebilir” değerlendirmesi

Kararnamede, petrol gelirlerinin korumasız kalmasının ABD’nin Venezuela’da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını sekteye uğratabileceği değerlendirmesine yer verildi. Bu nedenle fonların hukuki süreçlere karşı güvence altına alındığı ifade edildi.

Trump’tan açıklama

Trump, kararname duyurulmadan önce yaptığı paylaşımda, “Venezuela halkını seviyorum. Venezuela’yı yeniden zengin ve güvenli hale getirmek için çalışmalara başladım” ifadelerini kullandı.

Petrol şirketleriyle toplantı yapıldı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Trump, 9 Ocak’ta Beyaz Saray’da ABD’li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede Venezuela’nın petrol endüstrisinin yeniden yapılandırılması ve üretimin artırılması başlıklarının ele alındığı bildirildi.