Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, “Gazze’ye yardım girişleri hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında hem dış politika hem de Trabzon’daki yatırımlara değinen Erdoğan, açılışı yapılan projelerin toplam değerinin 13 milyar 514 milyon lira olduğunu açıkladı.

“A Milli Takım’a tebrikler”

Hayri Gür Spor Salonu’ndaki törende konuşan Erdoğan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan’ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı tebrik ederek, “Türk milletine futbol resitali yaşatan tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutluyorum. Rabb’im yollarını ve bahtlarını açık etsin.” dedi.

“Trabzon’a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık”

Erdoğan, son 23 yılda Trabzon’a 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını belirterek, şehrin her alanında kalkınmayı sürdürdüklerini söyledi. “Biz, bu şehri Allah için seviyoruz.” diyen Erdoğan, Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet’ten Eren Bülbül’e uzanan tarihi değerleriyle Türkiye’nin kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Yeni havalimanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırılacağını duyurdu. “Mevcut havalimanı artık ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor. Yeni projemizi tamamladık, ihalesini bu yıl yapıyoruz. Deniz üzerine üçüncü havalimanımız Trabzon’a inşa edilecek.” dedi.

Erdoğan ayrıca, Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate indirecek hızlı tren projesinin de 2026 yatırım programına dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

“Depreme hazırlık asla ihmale gelmez”

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından hazırlığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Trabzon genelinde tamamlanan konut ve iş yerlerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Çömlekçi Mahallesi’nde 106 konut ve 20 dükkân, Bahçecik’te 40 konut, Arsin, Maçka, Şalpazarı, Of ve Akçaabat’ta toplam 1,2 milyar lira değerinde konut, iş yeri ve altyapı yatırımı tamamlandı.” dedi.

Trabzon’a son 23 yılda 19 hastane dahil 64 sağlık tesisi kazandırıldığını söyleyen Erdoğan, 9 bin yatak kapasiteli Trabzon Şehir Hastanesi’nin yapımının sürdüğünü belirtti. Yeni açılan sağlık merkezlerine değinen Erdoğan, “Akçaabat’ta Yaylacık Sağlıklı Hayat Merkezi, iki aile sağlığı merkezi ve acil istasyonlarını resmen açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Karadeniz’in güvenliği bizim için hayati”

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, Türkiye’nin barış çabalarına devam ettiğini söyledi:

“Karadeniz’in güvenliğinin riske girmemesi için büyük gayret gösteriyoruz. Şimdiye kadar seyrüsefer güvenliğinde bir zafiyet oluşmadı.” dedi.

“Gazze’de umut veren gelişmeler”

Erdoğan, Gazze’deki ateşkesin ardından insani yardım girişlerinin hızlandığını vurguladı:

“Gazze’ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı. Bu gelişmeler, iki yıllık zulmün ardından kalplere umut veriyor.” dedi.

Erdoğan, İsrail’in ateşkes anlaşmasına sadık kalması gerektiğini belirterek, “Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması şart. Türkiye olarak bu süreçte elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin ilkeli duruşunu herkes kabul etti”

Dış politikada Türkiye’nin ilkeli çizgisini koruduğunu vurgulayan Erdoğan, “Küresel güçlere şirinlik yapmadık, her zaman dik durduk.” dedi. Türkiye’nin artık uluslararası toplumda “saygı duyulan bir aktör” haline geldiğini belirten Erdoğan, “Yeni Türkiye’yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi.” ifadelerini kullandı.

“Madem hayrın dokunmuyor, zarar da verme”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi:

“Yabancı ülkelerde kendi hükümetini karalamak, milletin gururunu zedelemektir. Madem vatana bir hayrın dokunmuyor, bari zarar verme. Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun?” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin davasına verdiği desteği hatırlatarak, “Son iki yılda Gazze’ye 100 bin tondan fazla insani yardım gönderdik, İsrail’le ticareti 1,5 yıl önce kestik.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını yatırımların hayırlı olması temennisiyle sonlandıran Erdoğan, “Trabzon’a kazandırdığımız 130 proje ile şehrimize 13,5 milyar liralık eser kazandırdık. Tüm mühendis, işçi ve kurumlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Her yerde Türkiye’yi ve Türk milletini iftiharla temsil etmeye devam edeceğiz. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.