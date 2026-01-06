ABD’de 2024 yılı sonunda UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklanan Luigi Nicholas Mangione, yargı süreci ve geçmişiyle ülke gündemindeki yerini koruyor. New York’ta işlenen ve teknoloji dünyasından gelen, iyi eğitimli bir ismin fail olarak yargılandığı bu cinayet davası, ortaya çıkan her yeni detayla kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Federal savcıların idam cezası talebiyle yaklaştığı dava süreci, Amerikan hukuk tarihinin en çok konuşulan dosyalarından biri haline geliyor.

Manhattan Gözaltı Merkezi’nde tutulan Mangione’nin durumu, bulunduğu tesisin diğer yüksek profilli konuklarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle ABD tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla ülkeye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun da aynı cezaevinde bulunması, gözleri yeniden bu merkeze çeviriyor. Mangione’nin, uluslararası siyasetin en tartışmalı figürlerinden biriyle aynı çatı altında tutuklu bulunması, davaya olan ilgiyi farklı bir boyuta taşıyor.

Luigi Mangione kimdir?

6 Mayıs 1998 tarihinde Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde dünyaya gelen Luigi Nicholas Mangione, İtalyan kökenli köklü bir ailenin ferdi olarak tanınıyor. Babası Louis Mangione ve annesi Kathleen Zannino’nun oğlu olan Luigi, varlıklı bir aile geçmişine sahip olmasının yanı sıra akademik başarılarıyla da öne çıkıyor. Eğitim hayatına Baltimore’daki Gilman School’da başlayan Mangione, burada hem akademik hem de sosyal alanda aktif bir öğrencilik dönemi geçiriyor. Okulun futbol, atletizm ve güreş takımlarında yer alırken, aynı zamanda yazılım ve oyun geliştirmeye olan ilgisini profesyonel düzeye taşıyor.

2016 yılında sınıf birincisi olarak mezun olduğu lise eğitiminin ardından, Pennsylvania Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği lisansını tamamlıyor ve Matematik alanında yan dal yapıyor. Akademik kariyerini yapay zekâ üzerine yaptığı yüksek lisans eğitimiyle taçlandıran Mangione, iş dünyasında da dikkat çeken pozisyonlarda bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nde robotik araştırmalarında yer alıyor, Firaxis Games’te "Civilization VI" oyununun arayüz ekibinde çalışıyor ve son olarak TrueCar bünyesinde veri mühendisi olarak görev yapıyor.

Cinayet Suçlaması ve Yargı Süreci

Luigi Mangione’nin ismi, 4 Aralık 2024 tarihinde New York’ta UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle manşetlere taşınıyor. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı insan avı, beş gün sonra Pensilvanya’nın Altoona kentinde Mangione’nin yakalanmasıyla son buluyor.

Hakkında hazırlanan kapsamlı iddianamede, birinci derece cinayet, terör amacıyla cinayet işleme, yasadışı silah bulundurma ve takip gibi suçlamaların da aralarında bulunduğu 11 eyalet suçu ve 4 federal suç yer alıyor. Federal savcıların idam cezası talebiyle yürüttüğü dava sürecinde Mangione, Manhattan Gözaltı Merkezi’nde tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor.