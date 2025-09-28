İstanbul'dan Ankara'daki nişanlısını görmeye giden sürücü, Mudurnu-Nallıhan kara yolunda otomobiliyle takla attı. Araç hurdaya dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Mudurnu-Nallıhan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekinören köyü yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NEV 211 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı

Kazayı gören Selçuk Sözer isimli vatandaş, aracını durdurarak genç sürücüyü araçtan çıkardı. Sözer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ambulansta müdahale etti.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen sürücü, imzası alınarak taburcu edildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücünün İstanbul'dan Ankara'ya nişanlısını görmeye gittiği öğrenildi. Aracın bagajında ise çiçekler görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.