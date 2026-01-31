İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında olduğu belirlenen 9 ünlü isim hakkında yakalama kararı verildi.

Nisa Bölükbaşı neden aranıyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Nisa Bölükbaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Uyuşturucu madde temini ve kullanımı suçlamalarıyla 26 şüpheli hakkında işlem başlatılan soruşturmada Bölükbaşı'nın yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, firari durumda olan isimler için yargı süreci hızlandırıldı.

Yakalama kararı çıkarılan diğer isimler

Soruşturma kapsamında Nisa Bölükbaşı'nın yanı sıra şu isimler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı:

Enes Batur Sungurtekin

Barış Murat Yağcı

Çağrı Taner

Ecenaz Üçer

Kemal Can Parlak

Turgut Ekim

Barbaros Dikmen

Yaren Alaca

Tüm bu isimlerin yurt dışında bulunduğu teyit edildi.

Nisa Bölükbaşı kimdir

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya geldi. Babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllı olan Bölükbaşı, 2026 itibarıyla 27 yaşında.

Henüz 3 aylıkken yüzmeye başlayan Bölükbaşı, 6 yaşında Çek Cumhuriyeti'nin en iyi yüzme takımında yer aldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis oynamaya başlayan genç sporcu, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.

Nisa Bölükbaşı nasıl ünlü oldu

15 yaşında yüzmeyi bırakıp voleybol oynamaya başlayan Bölükbaşı, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde takımıyla ikincilik elde etti. Aynı yıl mimarlık okumaya başlayınca voleybolu bırakmak zorunda kaldı.

2020 yılında TV8'de yayınlanan Survivor 2020 yarışmasına Gönüllüler takımında katılarak Türkiye'de tanındı. Yarışmada gösterdiği performansla dikkat çeken Bölükbaşı, 2022'de Survivor All Star'a katıldı ve 30 Haziran 2022'deki finalde Adem Kılıçcı'yı geçerek şampiyon oldu.

Survivor'daki başarısının ardından sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Bölükbaşı, YouTuber olarak kariyerine devam ediyor. 1.70 metre boyunda olan Bölükbaşı, Yengeç burcu. Snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni gibi sporlarla ilgilenmeye devam ediyor.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bölükbaşı, bir dönem Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamıştı. İlginç bir şekilde, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı da aynı soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer alıyor.