Miyase'nin stüdyoda yaptığı duygusal açıklama hem diğer yarışmacıları hem de sunucu Aslı Hünel'i gözyaşlarına boğdu. Anne olmak istediğini ve bunun için radyoterapi alması gerektiğini söyleyen Miyase, yumurtalıklarını dondurma kararı aldığını belirterek yarışmadan ayrıldı.

Gelinim Mutfakta Miyase neden ayrıldı

Miyase Türkel, canlı yayında yaptığı açıklamada sağlık sürecine dair samimi ifadelerde bulundu. "Anne olmak benim en büyük hayalim. Bunun için de radyoterapi almam gerekiyor. Doktorların yönlendirmesiyle yumurtalıklarımı dondurma kararı aldım. Bu bebek benim son umudum ve riske atmak istemiyorum. Sizlerden müsade istiyorum" diyen Miyase, kendi isteğiyle yarışmadan çekildi.

Sunucu Aslı Hünel de Miyase'nin açıklamalarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Hünel, "Ben de çok istedim anne olmak, Allah bana nasip etmedi. İnşallah sana nasip eder" sözleriyle Miyase'ye veda etti. Miyase'nin ayrılığı nedeniyle 30 Ocak 2026 Cuma günü eleme yapılmadı.

Gelinim Mutfakta Miyase kimdir

Miyase Türkel, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın tanınan yarışmacılarından biri. Aslen Amasyalı olan Türkel, İstanbul'da yaşıyor. Eşi Özgü Türkel ile 8 yıldır evli. Otomotiv sektöründe çalışan Miyase'nin ailesinin gemi ve otomotiv işleri bulunuyor. Aynı zamanda Taşıt Taksit isimli işletmenin kurucusu.

2023 yılında kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katıldığı yarışmada birincilik elde eden Miyase, 2025 yılında 8. sezon yarışmacısı olarak geri dönmüştü. Mutfaktaki hünerleri ve stratejik oyun anlayışıyla dikkat çeken Türkel, Instagram'da @miyase.turkel kullanıcı adıyla yer alıyor.