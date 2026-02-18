Profesyonel mutfaklara yönelik toplu alım avantajlarıyla öne çıkan Metro Market, bu yıl hem bireysel tüketicilere hem de restoran ve otel işletmecilerine hitap eden geniş bir paket yelpazesi oluşturdu. Peki Metro Market ramazan kolisi paketlerinde neler var ve fiyatlar nasıl şekilleniyor? İşte tüm detaylar.

Metro Market 2026 ramazan erzak paketi fiyatları

Metro Türkiye, gıda güvenliği analizlerinden geçmiş kaliteli ürünlerle hazırladığı ramazan erzak paketlerini üç farklı seçenekle sunuyor. Paketlerin fiyatları ve içerik genişliği şu şekilde:

Hazır Erzak Paketi 1: 589 TL – 13 çeşit temel gıda ürünü

589 TL – temel gıda ürünü Hazır Erzak Paketi 2: 1.119 TL – 22 çeşit ürün

1.119 TL – ürün Hazır Erzak Paketi 3: 1.399 TL – 24 çeşit ürün

Paketlerin tamamı 15 Ocak – 31 Mart 2026 tarihleri arasında Metro mağazalarında satışa sunuluyor. Ayrıca tüketiciler, hazır paketler yerine kendilerine özel erzak paketi oluşturma imkanına da sahip.

Metro Market ramazan kolisi paketlerinde hangi ürünler var?

Metro Market ramazan erzak paketleri, mutfağın temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleniyor. Paketlerde genel olarak ayçiçek yağı, un, pirinç, bulgur, makarna, bakliyat çeşitleri, domates salçası, tuz, şeker, çay gibi kuru gıda ürünleri yer alıyor. Daha geniş içerikli Paket 2 ve Paket 3 seçeneklerinde ise bu temel ürünlerin yanına ek bakliyat çeşitleri ve daha yüksek gramaj seçenekleri ekleniyor.

Profesyonel mutfaklar için özel ramazan paketleri

Metro Market'in diğer zincir marketlerden ayrışan en önemli özelliği, profesyonel mutfaklara yönelik paket seçenekleri sunması. Otel, restoran ve catering firmaları için hazırlanan bu paketlerde ürünler daha yüksek gramajlarla sunuluyor. Ramazan döneminde artan iftar organizasyonları ve toplu yemek hizmetleri nedeniyle bu paketler esnaf ve işletme sahiplerinin yoğun ilgisini çekiyor.

IFS Cash & Carry sertifikasına sahip olan Metro Türkiye, paketlerdeki her ürünün titiz gıda güvenliği testlerinden geçtiğini vurguluyor.

Ramazan kolisi alırken nelere dikkat edilmeli?

Tüketiciler Birliği, ramazan kolisi satın alırken bazı önemli noktalara dikkat çekilmesi gerektiğini belirtiyor. Kolide yer alan tüm ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi ve içerik listesinin eksiksiz olması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, ihtiyaç dışı ürünler içeren paketler yerine içerik detaylarını tek tek inceleyerek alışveriş yapılmasını öneriyor. Ayrıca paket içindeki ürünlerin gramaj farklılıklarına dikkat edilmesi, bütçeyi doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.