Netflix, Berlin'de düzenlenen "What Next? 2026" etkinliğinde The Empress 3. sezon için resmi açıklamayı yaptı. Altı bölümden oluşacak final sezonu, dizinin hikayesini zirvede tamamlayacak. 2023 yılında Uluslararası Emmy En İyi Drama Dizisi ödülünü kazanan yapım, iki sezonluk yayın sürecinde dünya genelinde 424 milyon saatten fazla izlenme rakamına ulaştı.

The Empress 3. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix, üçüncü sezon için kesin bir tarih vermese de yapımın 2026 sonbahar/kış döneminde yayınlanacağını duyurdu. İlk sezon Eylül 2022'de, ikinci sezon Kasım 2024'te ekrana gelmişti. Bu üretim temposuna bakıldığında Kasım veya Aralık 2026 tarihleri en olası yayın penceresi olarak öne çıkıyor. Çekimler 2025'in ikinci yarısında İspanya dahil çeşitli lokasyonlarda tamamlandı.

The Empress 3. sezon konusu ne olacak?

Final sezonunda Sardunya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarıyla başlayan hikaye, İmparator Franz'ın savaş meydanında kaybettiği binlerce gencin suçluluğuyla travma yaşamasını konu alacak. Elisabeth eşine yardım etmek ve imparatorluk için doğru olduğuna inandığı şeyler uğruna mücadele edecek. Ancak saraydaki direniş ve kendi sağlık sorunları onu Viyana'dan ayrılmaya zorlayacak. Altı bölümlük finalde Elisabeth, hayatını ve Avrupa'nın geleceğini sonsuza dek değiştirecek kadersel bir tanışıklık yapacak.

The Empress oyuncu kadrosu

Final sezonunda geri dönmesi kesinleşen isimler şöyle:

Devrim Lingnau – İmparatoriçe Elisabeth (Sisi)

– İmparatoriçe Elisabeth (Sisi) Philip Froissant – İmparator Franz Joseph

– İmparator Franz Joseph Melika Foroutan – Arşidüşes Sophie

– Arşidüşes Sophie Johannes Nussbaum

Josephine Thiesen – Prenses Marie Charlotte

– Prenses Marie Charlotte Runa Greiner

Christophe Favre – Napolyon III

– Napolyon III Alexander Finkenwirth

Yönetmen koltuğunda Florian Cossen ve Julia Langhof yer alırken, showrunner Katharina Eyssen görevine devam ediyor.

Devrim Lingnau kimdir?

Dizide İmparatoriçe Elisabeth'e hayat veren Devrim Lingnau, 17 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya geldi. Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olan Lingnau, iki dilli olarak yetişti ve hem Almanca hem de Türkçe konuşuyor.

Beş yaşından itibaren klasik bale eğitimi alan Lingnau, Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi Dans Akademisi'nde öğrenim gördü. Ardından Karlsruhe Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat eğitimi üzerine çalışmalar yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında ZDF kanalındaki Aktenzeichen XY yapımıyla adım atan Lingnau, 2014-2015 yılları arasında Bavyera Radyosu'ndaki Fluch des Falken dizisinde Yasemin karakterini canlandırdı. 2017'de ZDF ve Arte ortak yapımı Under Suspicion mini dizisinde Türk-Alman karakter Aleyna Kara'yı oynadı.

Kariyerindeki asıl dönüm noktası ise 2022 yılında Netflix'te yayınlanan The Empress dizisi oldu. Avusturya İmparatoriçesi Sisi rolüyle dünya çapında tanınan Lingnau, Berlin Film Festivali'nde umut vaat eden oyunculara verilen European Shooting Stars ödülüne layık görüldü.

Profesyonel platformlarda adı Devrim Lingnau İslamoğlu olarak da geçen oyuncunun Instagram hesabı @devrim.lingnau üzerinden takip edilebiliyor.