Adetliyken Kadir gecesinde ibadet konusu, Ramazan ayının son on gününe girilmesiyle birlikte en çok araştırılan dini sorular arasına giriyor. Regl döneminde namaz ve oruç yasak olsa da Diyanet, kadınların dua, zikir ve tesbih gibi birçok ibadeti rahatlıkla yapabileceğini belirtiyor. İşte adetliyken Kadir gecesi yapılabilecek ibadetlerin tamamı.

Adetli kadınlar Kadir gecesinde namaz kılabilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre adet (hayız) veya lohusalık halindeki kadınların namaz kılması ve oruç tutması caiz değil. Bu durum Kadir gecesi için de geçerli. Ancak bu yasak, geceyi manevi olarak değerlendirmeye engel teşkil etmiyor. Farz olan namazlar dışında pek çok ibadet kapısı adetli kadınlara da açık bulunuyor.

Adetliyken Kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler

Dua etmek

Adetliyken dua etmekte hiçbir sakınca yok. Diyanet, özel günlerindeki kadınların kıbleye doğru oturup dua etmesinin isabetli bir davranış olduğunu vurguluyor. Kadir gecesinde bol bol dua edip Allah'a iltica etmek, bu geceyi ihya etmenin en güzel yollarından biri.

Hz. Aişe (r.a.) validemiz, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) Kadir gecesinde nasıl dua edeceğini sorduğunda Hz. Peygamber şu duayı öğretmiş:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü annî"

Anlamı: "Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."

Bu dua, adetli olsun ya da olmasın her Müslümanın Kadir gecesinde okuması tavsiye edilen en önemli dua.

İstiğfar etmek

Tövbe ve istiğfar, Kadir gecesinin en kıymetli ibadetlerinden biri. Adetli kadınlar gece boyunca "Estağfirullahel azîm ve etûbü ileyh" (Yüce Allah'tan bağışlanma diler, ona tövbe ederim) diyerek istiğfarda bulunabilir.

Bunun yanı sıra Seyyidü'l-İstiğfar duası da okunabilir:

"Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebû'ü leke bi ni'metike aleyye ve ebû'ü bi zenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente"

Anlamı: "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar sana verdiğim sözde durmaya çalışıyorum. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetlerini itiraf ederim, günahlarımı da itiraf ederim. Beni bağışla, zira günahları senden başka bağışlayacak yoktur."

Hz. Peygamber (s.a.v.) bu duayı okuyan kimsenin cennet ehli olacağını müjdelemiş.

Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet getirmek

"Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah" (kelime-i tevhid) ve kelime-i şehadet, adetli kadınların Kadir gecesinde bol bol tekrarlayabileceği zikirler arasında yer alıyor. Hz. Peygamber (s.a.v.) zikrin en faziletlisinin "Lâ ilâhe illallah" demek olduğunu bildirmiş.

Salavat-ı şerife getirmek

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek, regl döneminde de yapılabilecek önemli ibadetlerden biri. Adetli kadınlar Kadir gecesinde Salât-ı Münciye, Salât-ı Nâriye ve Salât-ı Fethiye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilir.

Tesbih çekmek

"Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi tesbihatlar da adetli kadınların rahatlıkla yapabileceği ibadetler arasında. Tesbih çekmek hem zikir hem de istiğfar niteliği taşıyor.

Dua anlamı taşıyan ayetleri okumak

Diyanet, Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin görüşüne dayanarak, adetli kadınların Kur'an okuma niyetiyle değil ancak dua niyetiyle bazı ayetleri okuyabileceğini belirtiyor. Örneğin besmele çekmeden dua kastıyla Fatiha Suresi okunabilir. Bakara Suresi'nin 201. ayeti ("Rabbena âtina fid-dünya haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâben-nâr") ve Âl-i İmran Suresi'ndeki dualar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Kur'an dinlemek

Adetli kadınlar Kur'an-ı Kerim'i kendileri okuyamasa da dinlemelerinde hiçbir sakınca yok. Kadir gecesinde radyo, televizyon veya çevrimiçi platformlardan Kur'an dinlemek, gecenin manevi atmosferinden istifade etmenin güzel bir yolu.

Sadaka vermek

Hayır ve sadaka, regl döneminde de yapılabilecek en değerli amellerden biri. Kadir gecesinde fakirlere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek büyük sevap kazandırıyor.

Adetli kadınlar Kadir gecesinde camiye gidebilir mi?

İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre kadınların adet veya lohusalık hallerinde camiye girmeleri caiz değil. Bu nedenle adetli kadınlar Kadir gecesi programlarını evlerinde, kıbleye dönerek dua ve zikir yaparak geçirebilir.

Diyanet'ten adetli kadınlara Kadir gecesi tavsiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, özel günleri Kadir gecesine denk gelen kadınlara şu ibadetleri tavsiye ediyor:

Bol bol dua ve niyaz da bulunmak

da bulunmak Tövbe ve istiğfar etmek

etmek Kelime-i tevhid , kelime-i şehadet getirmek

, getirmek Salavat-ı şerife okumak

okumak Tesbih çekmek

çekmek Dua anlamı taşıyan ayetleri dua niyetiyle okumak

okumak Kur'an-ı Kerim dinlemek

Tefekkür etmek ve nefis muhasebesi yapmak

etmek ve nefis muhasebesi yapmak Sadaka vermek ve hayır yapmak

Bu ibadetlerin tamamı, adetli kadınların Kadir gecesini manevi açıdan en verimli şekilde geçirmesine imkân sağlıyor. Özel günlerinde olmak, bu mübarek gecenin bereketinden mahrum kalmak anlamına gelmiyor.