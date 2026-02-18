Canlı yayında yaşanan gerilimli anlar sosyal medyaya da sıçradı. Özellikle aile yapısını doğrudan etkileyen iddialar ve spiritüel danışmanlık tartışması, hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde yoğun tepkilere neden oldu.

Medyum Dora Esra Erol'da neden gündem oldu?

Esra Erol'da programında Ferhat ve Gülendam isimli bir çiftin evliliği ele alınırken, Medyum Dora'nın bu aileye yönelik yaptığı iddia edilen açıklamalar tartışmanın fitilini ateşledi. Dora'nın, çift üzerinde büyü yapıldığını ve çocuklardan birinin babasının Ferhat olmayabileceğini ileri sürdüğü öne sürüldü.

Bu iddiaların canlı yayında dile getirilmesi stüdyodaki havayı tamamen değiştirdi. Ferhat'ın yaşadığı şüphe ve psikolojik baskı, programda dramatik sahnelerin yaşanmasına yol açtı. Sunucu Esra Erol ve stüdyodaki uzmanlar, bu tür iddiaların aileler üzerinde derin psikolojik yaralar açabileceği konusunda sert uyarılarda bulundu.

Medyum Dora kimdir, gerçek adı ne?

Programa telefonla bağlanan Medyum Dora, gerçek adının Barış olduğunu açıkladı. Uzun süredir "Medyum Dora" kimliğiyle tanınan Barış'ın, özellikle TikTok platformundaki canlı yayınlar aracılığıyla insanlara ulaştığı ortaya çıktı. Bu yayınlarda spiritüel danışmanlık, büyü ve enerji çalışmaları gibi konularda paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Programdaki yüzleşmenin ardından Dora'nın geçmişteki faaliyetleri ve kimliği daha detaylı şekilde sorgulanmaya başlandı. Sosyal medyada "sözde hoca" olarak nitelendirilen Dora hakkındaki tartışmalar hızla büyüdü.

Ortaya atılan iddialar ne?

Medyum Dora'nın programda gündeme gelen iddiaları, doğrudan aile bütünlüğünü tehdit eden nitelikteydi. Evlilik üzerinde büyü yapıldığına dair sözler ve çocuklarla ilgili ileri sürülen şüpheler, stüdyoda sert tepkilere neden oldu. Uzmanlar, bu tür iddiaların herhangi bir somut delile dayanmaması halinde ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Özellikle çocukların bu süreçten olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi. Büyü, muska ve benzeri yöntemlerle insanları yönlendiren kişilerin yasal sorumluluklarının bulunduğu hatırlatıldı.

Sosyal medyada nasıl yankı buldu?

Olay, programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada hızla yayıldı. Twitter, Instagram ve TikTok'ta binlerce kullanıcı konuyu yorumladı. "Medyum Dora kim", "Medyum Dora gerçek adı" ve "Esra Erol Medyum Dora olayı" gibi aramalar kısa sürede trend başlıklar arasına girdi.

Yorumlarda özellikle insanların dini ve manevi duygularının istismar edilip edilmediği konusu ön plana çıktı. Bazı kullanıcılar Dora'nın açıklamalarını sert şekilde eleştirirken, bir kısım izleyici ise bu tür iddiaların televizyonda bu kadar geniş yer bulmasını sorguladı.