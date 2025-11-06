Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşma, futbol dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Ünlü yorumcu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında analiz ederek özellikle Victor Osimhen ve Wilfried Singo’nun performanslarına dikkat çekti.

“Osimhen haksız rekabet yaratıyor”

Kahveci, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için övgü dolu ifadeler kullandı. Osimhen’in Avrupa’da olağanüstü bir istatistik yakaladığına vurgu yapan Kahveci, şunları söyledi:

“İlk senesinde 40 gol attı ve şu an Avrupa’da 8 maç üst üste gol attı ya bu adam… Bu resmen haksız rekabet.”

Kahveci, Osimhen’in fizik gücü, bitiriciliği ve devamlılığının onu dünyanın en formda golcülerinden biri haline getirdiğini belirtti.

“Singo boğa gibi… Göğsüyle çalım atıyor”

Galatasaray’ın sağ beki Wilfried Singo da Nihat Kahveci’den tam not aldı. Tecrübeli yorumcu, Fildişili oyuncunun fiziksel üstünlüğüyle rakipleri adeta çaresiz bıraktığını dile getirerek:

“Bir tane sağ bek var, sen şaka mısın abi? Göğsüyle çalım atıyor, yetişemiyorlar. Bir omuz atıyor, adam 3 metre uçuyor. Boğa gibi.” sözlerini kullandı.

Galatasaray’ın yükselen performansına vurgu

Nihat Kahveci, Galatasaray’ın hem savunmada hem hücumda gün geçtikçe ritmini artırdığını, kadrodaki oyuncuların bireysel kalitesinin takıma geniş bir güç kattığını da ifade etti. Kahveci’ye göre Osimhen ve Singo gibi formda isimlerin varlığı, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerine karşı önemli bir üstünlük kurmasına yardımcı oluyor.