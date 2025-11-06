Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Atalanta, Marsilya’yı Lamar Samardzic’in attığı golle mağlup etti. Ancak maça, İtalyan ekibinde yaşanan gerginlik damga vurdu. Daha önce takımdan ayrılmasına izin verilmemesine tepki gösteren ve sonrasında kadro dışı kalan Ademola Lookman, oyundan çıkarken teknik direktör Ivan Juric ile tartıştı. Yaz transfer döneminde Galatasaray’la ismi anılan Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılılarla ciddi görüşmeler yaptığı ancak Atalanta’nın transferine onay vermediği ifade edildi.

Birbirine girdiler

Mücadelenin 75. dakikasında oyundan alınmak üzere kenara çağrılan Lookman, bu karara tepki gösterdi. Sahadan çıkarken yüz ifadesi ve hareketleriyle memnuniyetsizliğini belli eden Nijeryalı futbolcuya, teknik direktör Juric sert bir şekilde karşılık verdi. Sinirlerine hâkim olamayan Juric, Lookman’ın kolundan tutup onu azarladı. Öfkeyle futbolcunun üzerine yürüyen Juric’i çevresindekiler güçlükle sakinleştirirken, Lookman olay karşısında şaşkınlık yaşadı.