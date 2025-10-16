Magazin dünyası zaman zaman ünlülerin özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri de moda dünyasında başarılarıyla öne çıkan Nihan Akkuş oldu. Hem kariyeri hem de özel yaşamıyla dikkat çeken Akkuş, özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile olan uzun soluklu evliliğiyle ve ardından gelen boşanma süreciyle merak konusu haline geldi. Magazin basınının yakın ilgisi üzerine Akkuş'un hayatı ve mesleki başarısı tekrar gündeme taşındı.

Okan Buruk ve Nihan Akkuş’un 17 yıl süren evliliğinin 2024 yılında sonlanmasının ardından, çiftin zaman zaman birlikte görüntülenmesi kamuoyunun dikkatini çekti. Boşanma sonrası aile yaşamını ön planda tutan çiftin, oğulları Ali Yiğit için sık sık bir araya gelmesiyle örnek bir tavır sergilediği gözlemlendi. Modacı ve eski model olarak ünlenen Nihan Akkuş, sadece bir ünlünün eski eşi olmasından öte, kendi alanında uluslararası başarılara imza atan bir isim olarak biliniyor.

Nihan Akkuş kimdir?

1983 yılında dünyaya gelen Nihan Akkuş, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşında. Eğitim hayatında Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olan Akkuş, modellik kariyerine henüz öğrencilik yıllarında başladı. Türkiye Güzellik Yarışması’na katıldıktan sonra, 2003’te Almanya’da düzenlenen “Top Model of the World” yarışmasında birincilik elde ederek uluslararası düzeyde adını duyurdu.

Modellik deneyiminin ardından televizyon programları sunan akkuş, “Modda” isimli programla ekranlarda yer aldı. Almanya'da dizi oyunculuğu da yapan isim, mezuniyet sonrasında moda tasarımcılığına ağırlık verdi. Kurduğu “Nian” markası altında kadın ve erkek hazır giyim koleksiyonları tasarlayan Nihan Akkuş, İstanbul ve Londra Moda Haftaları’nda koleksiyonlarını sergiledi. Yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla moda dünyasında hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada kendine sağlam bir yer edindi.

Özel hayatı ve son gelişmeler

Okan Buruk ile 2007’de nikah masasına oturan Nihan Akkuş, 2009’da oğulları Ali Yiğit’i dünyaya getirdi. 17 yıllık evlilik 2024 yılında sona erdi; ancak çift, oğulları için sık sık bir araya gelmeye devam etti. Boşanmadan sonra el ele görüntülenmeleri ve birlikte mekanlardan ayrılmaları, yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri yönünde merakları artırdı. Çifte yeniden evlenme ihtimali sorulduğunda ise yanıt vermemeyi tercih etti.

Moda ve tasarım dünyasında hem genç yaşlarda elde ettiği başarılarla hem de sektöre kattığı yenilikçi anlayışla tanınan Nihan Akkuş, aynı zamanda iş kadını olarak da yeni projelere imza atmayı sürdürüyor. Özel yaşamındaki örnek tavrıyla da magazin gündeminin merkezinde yer alıyor.