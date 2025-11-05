Son Mühür- Demokrat Parti’nin ilerici kanadını temsil eden Zohran Mamdani, seçim yarışında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi rakiplerini geride bıraktı. Mamdani, daha önce New York Valiliği yapmış olan Andrew Cuomo’yu ikinci kez yenilgiye uğrattı. Haziran ayındaki ön seçimlerde elenen Cuomo, genel seçimlerde yeniden adaylığını sürdürmüş ancak bu çabası sonuçsuz kalmıştı.

Cumhuriyetçi rakip Sliwa da yarıştı

Seçim sürecinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Curtis Sliwa da yarışta yer aldı. Ancak Mamdani, Cuomo’nun destekçileri ve Cumhuriyetçi seçmenlerin baskısına rağmen güçlü bir kampanya yürütmeyi başardı.

Demokrat Parti’de bölünme sinyalleri

Mamdani’nin zaferi, Demokrat Parti içinde uzun süredir devam eden ideolojik ayrışmayı da gündeme getirdi. Parti içindeki ilerici kanadın başarısı, ulusal düzeyde Demokratların eski Başkan Donald Trump’a nasıl muhalefet edecekleri konusundaki fikir ayrılıklarını yeniden alevlendirdi.

Trump’tan sert eleştiriler

Eski Başkan Donald Trump, kampanya sürecinde Mamdani’yi hedef alarak onu “komünist” olarak nitelendirmişti. Trump, Mamdani’nin seçilmesi halinde New York’un “el değiştireceğini” öne sürmüş, bu açıklamalar tartışmalara yol açmıştı.