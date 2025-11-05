Son Mühür- RTÜK, 27 Mart 2025 tarihinde yaptığı toplantıda Fatih Altaylı ve Flu TV’nin YouTube hesaplarına yönelik olarak yayın lisansı almaları için 72 saat süre tanıma kararı almıştı. Kararın ardından Altaylı ve avukatları, işlemin iptali istemiyle idare mahkemesine başvurdu. Ancak mahkeme, RTÜK’ün kararını idari davaya konu olabilecek nitelikte görmedi ve başvuruyu reddetti.

İnternet yayıncılığı 2019’dan beri RTÜK denetiminde

RTÜK’ün 2019 yılında yürürlüğe koyduğu düzenleme, internet üzerinden yapılan yayınları da denetim kapsamına almıştı. Bu yönetmelik, o tarihten bu yana basın ve ifade özgürlüğü açısından yoğun tartışmalara neden oluyor.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), söz konusu yönetmeliğin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirterek 2019’da Danıştay’a iptal davası açmıştı.

“Beş yıl sonra ret kararı verildi”

MLSA Eş Direktörü Av. Veysel Ok, davanın sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yönetmeliğe karşı açılan ilk dava MLSA tarafından açılmıştı. Beş yıl boyunca hiçbir karar verilmedi, ancak 2025 yılında mahkeme iptal talebimizi reddetti. Şimdi dosya, temyiz aşamasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda inceleniyor” ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğü tartışmaları yeniden gündemde

RTÜK’ün dijital platformlara ve bağımsız yayıncılara yönelik lisans uygulaması, uzun süredir hukukçular ve basın örgütleri tarafından eleştiriliyor. Uzmanlara göre, Fatih Altaylı ve Flu TV’ye ilişkin davanın usulden reddedilmesi, internet yayıncılığı üzerindeki denetim ve ifade özgürlüğü tartışmalarını daha da derinleştirecek.