Son Mühür- Gelibolu’ya bağlı Bayramiç Köyü’nde köy kahvesinin kiralanması için düzenlenen ihalede ortaya çıkan yüksek bedel nedeniyle süreç iptal edildi. Aylık 15–20 bin lira aralığında olması beklenen kira bedeli, açık artırma sırasında tekliflerin hızla yükselmesi sonucu 126 bin liraya ulaştı.

Beklenen bedelin üzerine çıkıldı

Köy kahvesi için yapılan açık ihaleye dört köy sakini katıldı. İhale sürecinde yaşanan rekabetin, tekliflerin kısa sürede öngörülen seviyenin çok üzerine çıkmasına neden olduğu bildirildi. İhale öncesinde kahvehanenin aylık kira bedelinin 4 bin lira olduğu belirtildi.

Muhtar ihaleyi iptal etti

İhaleyi yürüten Bayramiç Köyü Muhtarı Aziz Koç, oluşan kira bedelinin gerçekçi olmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti. Koç, söz konusu tutarın işletmeci açısından sürdürülebilir görünmediğini ifade etti.

“Köy turizm merkezi değil”

NTV’de yer alan habere göre muhtar Koç, köyün turizm açısından özel bir cazibe merkezi olmadığını vurgulayarak, belirlenen bedelin mevcut işletme gelirleriyle karşılanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Yeniden ihaleye çıkacak

Muhtar Aziz Koç, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından köy kahvesinin yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı. Yeni ihale sürecinde daha gerçekçi bir kira bedelinin oluşmasının hedeflendiği kaydedildi.