Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran, “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

''Vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum"

Kamuoyunda tepki yaratan ceza kararı tartışılmaya devam ederken, Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz davadan çekildiğini açıkladı. Eryılmaz, "Artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" diyerek görevinden istifa etti.

Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.

Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise, tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır.

Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.

Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir."

''Paylaşımı farklı yerlere çekmeyin''

"Okuduğunuzu anlama sorunu yaşıyorsunuz sanırım. Davadan çekilmemiş nedenini yukarıda izah ettim. Nevzat Bahtiyar ile ilgisi yok. Nevzat katil değil bunu da bilin. Paylaşımı farklı yerlere çekmeyin."

Neler yaşanmıştı?

20 Mayıs'ta Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun buldu. Mahkeme başkanı ise karara şerh koyarak gerekçelerini açıkladı.

Kararın ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, Bahtiyar’ın aldığı cezaya itiraz ederek Yargıtay’a başvurdu. Savcı, Bahtiyar’a ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini, ancak mahkemenin usul ve yasaya aykırı şekilde ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme’ suçundan ceza verdiğini belirtti.

Savcılık, Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Temyiz başvurusunda, Bahtiyar’ın çelişkili ifadelerle suçu örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekildi. Dilekçede, “Bahtiyar’ın olay yerinde Narin’in ağzından köpüklü su geldiğini söylemesi, mağdurun o an hayatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini gösteriyor. Ancak sanık yardım etmek yerine cesedi çuvala koyup dereye sakladı” denildi.

Savcılık ayrıca mahkemenin Bahtiyar’a, iddianamede yer almayan bir suçtan ceza verdiğini vurguladı. Temyiz dilekçesinde, “İddianamede ‘suç delillerini yok etme’ suçu bulunmamaktadır. Bu suçtan ceza verilebilmesi için yeni iddianame düzenlenip dosyanın birleştirilmesi gerekirdi, ancak bu usul hatası görmezden gelinmiştir” ifadeleri yer aldı.

Tüm bu gerekçelerle savcılık, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Bahtiyar hakkındaki kararının bozulmasını ve diğer üç sanıkla birlikte müşterek fail olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.