Nevşehir’de üniversite sınavı (YKS) heyecanı yaşanırken, sınav merkezine yetişmeye çalışan öğrencilerin içinde bulunduğu otomobil feci bir kaza yaptı. İki aracın şarampole yuvarlandığı ve can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Arkadan çarptı, iki araç da şarampole devrildi

Kaza, Nevşehir'de köy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 50 AEH 878 plakalı Tofaş marka otomobil, önünde aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim Ş. idaresindeki 51 AEC 212 plakalı hafif ticari araca arkadan hızla çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan fırlayarak şarampole düşerken; arkadan çarpan Tofaş marka otomobil ise taklalar atarak şarampole savruldu ve ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri zamana karşı yarış başlattı.

Takla atan ve metal yığınına dönen otomobilin içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin titiz ve yoğun çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Sınava gidiyorlardı

Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla süratle Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların, gelecekle ilgili hayallerini gerçekleştirmek üzere üniversite sınavına (YKS) girmek için yolda oldukları öğrenildi.