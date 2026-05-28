Nevşehir’de motor arızası yaşan bir microlight yani motorlu hafif hava aracı, acil iniş yaptı. Açık araziye acil iniş yapan araç, iki kişinin de yaralanmasına yol açtı. Turistlerin bölgeyi havadan görmesini amaçlayan tur kapsamında bölgenin ünlü Paşabağı mevkiinden kalkış yapan araç, havalandıktan sonra teknik bir arıza yaşadı. Motorda yaşanan aksaklık nedeniyle pilot, Göreme ve Uçhisar bölgeleri arasında bulunan Güvercinlik Vadisi yakınlarında bir araziye zorunlu iniş yaptı. Olay nedeniyle 53 yaşındaki pilot Şuayip Şen ile 28 yaşındaki yolcu Özgecan Doğan yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık personeli yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Firmadan açıklama yapıldı

Yaşanan olaya dair basına açıklamalarda bulunan firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, “Bir yolcumuzla gerçekleştirilen uçuşun 10. dakikasında motorda bir arıza tespit edildi. Pilotumuz anında reaksiyon gösterip acil iniş kurallarını uygulayarak zorunlu inişe geçti. Yaklaşık 150 metrelik boş bir sahaya teker koyarken son saniyede önündeki çukuru fark etti. O çukura girmemek için hava aracını yeniden hafifçe havalandırmak zorunda kaldı. Sonrasında ise hemen ilerideki başka bir çukura yavaş ve emniyetli bir biçimde inişini tamamladı. Çok şükür pilotumuzda da yolcumuzda da ciddi bir problem yok, gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapıldı” ifadelerini kullandı.

Serkan Şen, kazayla ilgili resmi sürecin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer resmi kurumlar koordinasyonunda hassasiyetle yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.