UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya’da, peribacaları ve vadileri gökyüzünden izleme imkânı sunan sıcak hava balon turları, son dört gündür gerçekleştirilemiyor. Bölgede etkili olan rüzgar ve sis, uçuşların iptal edilmesine neden oldu.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VERMİYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle üst üste dördüncü kez uçuşlara izin vermedi. Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, rüzgar, sis ve yağışın etkisiyle turlar durduruluyor.

TURİST VE ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

Kapadokya’da günlük 154 sıcak hava balonu ile yaklaşık 3 bin turist uçuş yapabiliyor. Turistler, balonları izleyememenin üzüntüsünü yaşarken, tur şirketleri hava koşullarının normale dönmesini bekliyor. Yetkililer, uçuşların tamamen güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu ve uygun hava koşulları oluştuğunda yeniden başlayacağını belirtti.