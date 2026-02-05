Kahveci Dağı eteklerinden gelen acı haberle sarsılan Nevşehir'de, önceki gün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Sümeyye Satılmış'ın cansız bedeni, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz arama çalışmaları sonucunda boş bir arazide bulundu.

Güvenlik kameraları son görüntüleri ortaya çıkardı

Genç kızın eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri derhal çalışmalara başladı.

Şehrin dört bir yanındaki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, Satılmış'ın en son Kayaşehir mevkisindeki Kahveci Dağı istikametine doğru ilerlediğini tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin gerçekleştirdiği arazi taramasında, talihsiz genç kızın cansız bedeni sarp kayalıkların arasında bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Satılmış'ın naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sümeyye Satılmış köyünde toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sümeyye Satılmış'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç yaşta hayata veda eden Satılmış için merkeze bağlı Güvercinlik köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy camisinde kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Trajik olayla ilgili ortaya çıkan detaylar, genç kızın yaşam mücadelesini de gün yüzüne çıkardı. Sümeyye Satılmış, kentteki bir otelde çalışarak geçimini sağlıyordu. Anne ve babası ayrı olan Satılmış, kardeşiyle birlikte yaşıyordu.

Genç kızın ölümünün bir kaza mı, intihar mı yoksa bir dış müdahale sonucu mu gerçekleştiği, Adli Tıp raporu ve devam eden teknik incelemeler neticesinde kesinlik kazanacak.