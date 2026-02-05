Ceran, Kore'de geçirdiği süreci tüm detaylarıyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu radikal değişim, estetik dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Didem Ceran yüz nakli operasyonunda neler yapıldı?

Klasik yüz germe işlemlerinin yalnızca yumuşak dokulara müdahale ettiğini belirten Ceran, kendi operasyonunda kemik yapısının da yeniden şekillendirildiğini, bu nedenle süreci "yüz nakli" olarak adlandırdığını söyledi.

2026 yılının başında Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren operasyonda çene kemikleri kesilerek titanyum plaklarla birleştirildi. Ceran'ın paylaştığı bilgilere göre operasyon kapsamında çene kemiklerinin osteotomi yöntemiyle yeniden konumlandırılması, çıkarılan kemik dokularının toz haline getirilerek dolgu olarak kullanılması, derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca göğsünde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri de yapıldı.

Operasyon iki güne bölündü; ilk gün 4-5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat süren yoğun bir cerrahi süreç yaşandı.

Ameliyat sırasında simetri kontrolü yapıldı

Ceran, ameliyat sırasında yaşadığı en ilginç anın "simetri günü" olduğunu ifade etti. Cerrahların göz bölgesindeki simetriyi kontrol edebilmek için operasyonun ortasında kendisini kısa süreliğine uyandırdığı ve canlı kontrol yaptığı bilgisini paylaştı.

Didem Ceran kimdir?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de hayata gözlerini açtı. Genç yaşta yaptığı evliliği kısa sürede sonlandıran Ceran, kariyer hedefleriyle İstanbul'a yerleşti. 2006 yılında yayınlanan Oryantal Star yarışmasına katılarak geniş kitlelerce tanındı. 2011 yılında Survivor yarışmasında gönüllüler takımında mücadele ederek popülerliğini artırdı. Son yıllarda sosyal medyada sağlıklı yaşam, spor ve cilt bakımı içerikleri paylaşan Ceran, bu operasyonla yeniden magazin gündemine oturdu.