Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında düzenli olarak bir araya gelen ikili, samimi diyalogları ve uyumlu partnerlikleriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ancak bu yakınlık, zaman zaman gerçeği yansıtmayan dedikodulara da zemin hazırlıyor.

Canlı yayında yaşanan yüzük sürprizi ne anlama geliyordu

Program sırasında ayağa kalkarak Nur Viral'e doğru yürüyen Oytun Erbaş, elindeki yüzük kutusunu açarak sunucuyu şaşkına çevirdi. Viral o anlarda "Napıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirirken, Erbaş "Ne bu?" sorusuna "Dostluk nişanesi" cevabını verdi.

Prenses kesim pırlanta yüzüğü sunucunun parmağına takan Erbaş, esprili bir üslupla "Doktor kontrolüne bir yönlendirelim isterseniz çünkü sizde risk faktörü çok fazla. İlk iki evlilikte düşükler meydana gelmiş, yani evlilik düşmüş. Bunu doktor kontrolünde yapalım bence" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran anlar

YouTube'a yüklenen videonun altına "Hayırlı olsun" yorumları yağarken, sosyal medya kullanıcıları bu eğlenceli anları paylaştı. Birçok izleyici "Sanki evlilik teklifinde bulunacaktı ama değiştirdi gibi" yorumlarında bulundu.

Erbaş bu hamlesinin evlilik teklifi değil dostluk nişanesi olduğunu belirtse de izleyiciler, doktorun asıl niyetini anladığını düşündü.

Oytun Erbaş ve Nur Viral gerçekten sevgili mi

Kamuya açık kaynaklarda Erbaş'ın Nur Viral'e taktığı yüzüğün nişan yüzüğü olmadığı ve aralarında herhangi bir romantik ilişki bulunmadığı sonradan anlaşıldı. İkili arasındaki ilişki tamamen profesyonel ve arkadaşlık çerçevesinde seyrediyor.

Gündeme gelen evlilik iddiaları gerçeği yansıtmıyor olup, ikilinin evlilik hazırlığı içinde olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama veya kanıt bulunmuyor.

Oytun Erbaş kimdir

15 Kasım 1978 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Oytun Erbaş, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşında. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olan Erbaş, ardından fizyoloji, deneysel tıp, nörogelişimsel bozukluklar ve sinirbilim alanlarında çalışmalar yaparak akademik kariyerini sürdürdü.

Hayatını bilimsel çalışmalara adamış olan Erbaş'ın daha önce hiç evlenmediği biliniyor. Mevcut bilgilere göre Oytun Erbaş bekar olup, sevgilisi olduğuna dair doğrulanmış güvenilir bir bilgi bulunmuyor.

Nur Viral kimdir

Nur Viral, 13 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 49 yaşında olan ünlü sunucu, genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. 1.73 metre boyunda, 59 kilo ağırlığında ve Boğa burcu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da bitiren Viral, üniversite eğitimini de aynı şehirde tamamladı. Üsküdar Musiki ve Kadıköy Anadolu Musiki cemiyetlerinde ders aldı ve bu cemiyetlerin konserlerinde sunuculuk yaptı. Diksiyon ve spikerlik eğitimini tamamlayarak radyo program sunucusu oldu.

Özel radyoların açılmasıyla birlikte radyoculuk hayatına 1993 yılında başlayan Viral, uzun yıllar "5. Mevsim" adıyla Türk Sanat Müziği programı sundu. Türkiye'nin ilk sağlık programı sunucusu olarak tanınan isim, ilk sağlık programını Tatlıses TV'de yaptı ve burada uzun yıllar "Hayat Ağacı" isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

Kariyeri boyunca Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve Beyaz TV gibi birçok kanalda yemek ve sağlık programları sunarak kariyerine devam etti. 2017 yılından bu yana "Hayatta Her Şey Var" adlı gündüz kuşağı programını sunuyor.

Özel hayatında iki evlilik yapan Nur Viral'in ilk evliliğinden Serra adında bir kızı bulunuyor. İkinci evliliğini 26 Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı ve Milliyet Gazetesi köşe yazarı Cemil Ertem ile Roma Büyükelçiliği'nde gerçekleştirdi. Çift, 2019 yılında boşandı.