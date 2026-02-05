Sofralarınızı zenginleştirecek bu dönemin en taze ve lezzetli balıklarını sizler için derledik. Hem besleyici hem de damak zevkinize hitap edecek bu türler, şubat ayı boyunca en ideal tercihleriniz olacak.

Şubat ayı balıkları listesi

Hamsi: Karadeniz'in vazgeçilmezi olan hamsi, şubat ayında en yağlı ve lezzetli haline ulaşıyor. Tava, buğulama ya da pilakisi ile sofraların yıldızı olmaya devam ediyor.

Sardalya: Omega-3 deposu sardalya, bu dönemde bolca bulunuyor. Izgara yapıldığında enfes bir tat veren bu balık, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

İstavrit: Hem ekonomik hem besleyici olan istavrit, şubat sofralarının demirbaşı. Kızartma ve ızgara için ideal bir seçenek.

Palamut: Sezonun sonlarına yaklaşsa da palamut hâlâ tezgahlarda yerini koruyor. Mangalda pişirildiğinde eşsiz bir lezzet sunuyor.

Çinekop: Lüfer ailesinin küçük üyesi çinekop, şubat ayında en taze haliyle karşımıza çıkıyor. Buğulaması ve tavaası tercih edilebilir.

Mezgit: Beyaz etli balıklar arasında öne çıkan mezgit, hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Kızartma için birebir olan bu tür, çocukların da favorisi.

Şubat ayı balık alırken nelere dikkat edilmeli?

Taze balık seçerken gözlerin parlak ve şeffaf olmasına özen gösterin. Solungaçlar canlı kırmızı renkte olmalı, mat ya da kahverengi görünüm bayatlık işareti. Balığın üzerine bastırdığınızda et hemen eski haline dönmeli.

Koku da önemli bir gösterge. Taze deniz kokusu almalısınız; keskin amonyak kokusu balığın bozulduğunu gösterir.

Sağlıklı beslenme için şubat balıkları

Bu dönemin balıkları yüksek protein içeriği ve omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin. Kalp sağlığını destekleyen, beyin fonksiyonlarını güçlendiren bu besinler, haftada en az iki kez tüketilmeli.

Şubat ayı balıkları arasından tercihinizi yaparken mevsiminde ve doğal ortamından çıkmış türleri seçmeniz hem lezzet hem de besin değeri açısından en doğru karar olacaktır.