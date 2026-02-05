Kışın en sert günlerinde bile açabilen bu çiçekler, hem estetik görünümleri hem de soğuğa karşı dirençleriyle öne çıkıyor. İşte şubat ayında yetiştirebileceğiniz ve evinize canlılık katacak en güzel çiçek türleri.

Şubat ayının simgesi: Kardelen çiçeği

Kardelen, adını kar altından bile çıkabilme özelliğinden alıyor. Şubat ayının en karakteristik çiçeği olan kardelen, beyaz yaprakları ve zarif duruşuyla kışın habercisi olarak biliniyor. Genellikle orman altlarında ve gölgeli bahçelerde yetişen bu çiçek, soğuğa dayanıklılığıyla ünlü. Toprak henüz donmuşken bile çiçek açabilen nadir türlerden biri.

Şubat ayında açan menekşe

Menekşe, şubat ayının vazgeçilmez çiçeklerinden biri. Mor, beyaz ve sarı tonlarında açan menekşeler, hem saksıda hem de bahçede kolayca yetiştirilebiliyor. Hoş kokusu ve kompakt yapısıyla balkonlar için ideal bir tercih. Yarı gölge seven bu çiçek, aşırı sulamadan kaçınıldığında uzun süre dayanıyor.

Kış güzeli: Çuha çiçeği (Primula)

Çuha çiçeği, şubat ayında en çok tercih edilen saksı bitkilerinden biri. Sarı, pembe, mor, kırmızı gibi canlı renklerde açan bu çiçek, soğuk havalara oldukça dayanıklı. Balkon ve teraslarda rahatlıkla yetiştirilebilir. Nemli toprak seven çuha, doğrudan güneş ışığından korunmalı.

Şubat ayının zarif güzeli: Sümbül

Sümbül, yoğun kokusu ve gösterişli görünümüyle şubat ayının en popüler iç mekan çiçeklerinden biri. Mor, pembe, beyaz ve mavi tonlarında açan sümbüller, saksıda veya su kültüründe yetiştirilebiliyor. Çiçeklenme süresi yaklaşık iki hafta olan sümbül, eve bahar havası getiriyor.

Soğuğa meydan okuyan: Hercai menekşe

Hercai menekşe, şubat soğuklarına rağmen açabilen en dayanıklı çiçeklerden biri. Sarı, mor, turuncu ve çok renkli çeşitleriyle bahçelere neşe katıyor. Güneşli veya yarı gölge alanlarda yetişebilen hercai menekşe, düzenli sulamayla uzun süre çiçekte kalıyor.

Şubat ayında yetiştirme önerileri

Şubat ayında çiçek yetiştirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Saksı çiçeklerini gece don tehlikesi olan dönemlerde içeri almak gerekiyor. Sulama işlemi sabah saatlerinde yapılmalı, akşam sulaması kök çürümesine neden olabiliyor. Balkon çiçekleri için rüzgardan korunaklı alanlar tercih edilmeli.