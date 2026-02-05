Bağcılar Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da binlerce kişiye ücretsiz iftar yemeği verecek. Belediyenin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da çeşitli noktalarda iftar organizasyonları düzenliyor. Peki 2026 yılında Bağcılar'da iftar çadırları nerede kurulacak?

Bağcılar Belediyesi iftar çadırı lokasyonları

Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca geleneksel sokak iftarları ve kütüphane iftarları konseptiyle vatandaşlara ulaşıyor. 2026 yılında iftar sofralarının kurulması beklenen noktalar şöyle sıralanıyor:

Bağcılar Meydanı: İlçenin en merkezi noktası olan bu alan, büyük iftar sofralarının kurulduğu ve kumanya dağıtımının yapıldığı ana merkezlerden biri.

15 Temmuz Mahallesi (Güneşli Meydanı): Yoğun iş merkezlerine yakın konumuyla dikkat çeken bu bölge, özellikle çalışanların tercih ettiği iftar noktalarından.

İnönü Mahallesi: Türkiye'nin en büyük Ramazan çadırlarından birine ev sahipliği yapan bu nokta, her yıl oldukça kalabalık oluyor.

Yavuz Selim Mahallesi: Merkezi konumuyla öne çıkan bu bölgede sabit ikram çadırları kuruluyor.

Belediyenin sunduğu diğer iftar hizmetleri

Bağcılar Belediyesi sadece çadır organizasyonlarıyla sınırlı kalmıyor. Ramazan boyunca vatandaşlara farklı hizmetler de sunuluyor:

İftar kumanyası: İşine giden veya evine yetişemeyen vatandaşlar için meydanlarda sıcak yemek ve iftariyelik paketler dağıtılıyor.

Evlere servis: Yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor.

İftar çadırlarına nasıl ulaşılır

İftar çadırları genellikle meydanlar, parklar ve cami çevreleri gibi erişimi kolay alanlarda kuruluyor. Toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilen bu noktalarda hem yerel halk hem de şehir dışından gelen misafirler bir araya geliyor.

Bağcılar'da iftar çadırlarının kesin lokasyonları ve açılış tarihleri Ramazan ayı öncesinde belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Vatandaşların güncel bilgiler için bu kanalları takip etmesi öneriliyor.