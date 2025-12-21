Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Nevşehir merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, valilikten gelecek resmi açıklamaya odaklandı. Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp gibi ilçelerde taşımalı eğitim ve normal eğitim süreçlerinin hava muhalefetinden etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu.

Valilikten Tatil Kararı Geldi mi?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü için Nevşehir genelinde okulların tatil edilip edilmediğine dair Nevşehir Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut durumda, il genelinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "kar tatili" kararı alınması durumunda, bu bilginin resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmadığından, öğrenci ve öğretmenlerin pazartesi sabahı okullarında hazır bulunmaları gerekiyor.

Meteorolojik Uyarıların Detayları

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde oluşması muhtemel pus ve sis hadisesine karşı sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbirli olunması istendi. Özellikle Nevşehir'in yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye ediliyor.