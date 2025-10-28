İsrail ile Gazze arasındaki ateşkeste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki taraf arasındaki ateşkesin bozulduğu öne sürülürken, Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Gazze'ye derhal saldırı emri verdiği öğrenildi.

"Hamas beklendiği üzere ateşkesi ihlal etmiştir!"

İsrail medyasının hükümet kanadına dayandırarak aktardıkları verilere göre, "Hamas beklendiği üzere ateşkesi ilan etmiştir. Ordu gerekeni yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hamas cephesinden ilk açıklama!

Yaşanan gelişmenin ardından ise Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas'ın açıklamasında rehineler konusu gündeme getirilirken, "İsrail’in herhangi bir tırmanışı, rehinelerin cesetlerini arama çalışmalarını engelleyecektir." denildi.

İki taraf arasındaki gelişmeler yakından takip edilirken, ateşkesi sürecinin bu gelişmenin ardından nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.