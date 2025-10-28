Balıkesir dün şiddetli bir depremle sallandı. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda il ve ilçeden de hissedildi. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) önemli bir hamle geldi.

25 milyon liralık acil yardım ödeneği!

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Dün (27.10.2025) tarihinde, saat 22.48'de Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş; deprem, Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedilmiştir.

Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) devreye alınmıştır.

Depremin ilk saatlerinde Sındırgı’ya giden İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekilleri, Sındırgı Kaymakamı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi, arkasından depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti, ilçe merkezinde enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu, devam eden yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdi, yönelttikleri soruları yanıtladı, taleplerini dinledi, devletimizin tüm imkanları, kurum ve kuruluşları ile sahada, milletimizin yanında, hizmetinde olduğunu belirtti.

AFAD Başkanlığı’ndan Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr.Sadi Ergin, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Nehar Poçan ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte gece saatlerinde depremin yaşandığı Sındırgı’ya intikal etmiş olup müdahale ve iyileştirme çalışmalarını koordine etmektedir.

Afet bölgesinde kamu kurumu ve kuruluşlardan toplam

- 1.551 personel

- 506 araç görev yapmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 507 personel ve 250 araç ile depremden etkilenen yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Deprem nedeniyle 3’ü önceki depremde ağır hasar almış olan toplam 4 yapı yıkılmıştır.

Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmamıştır.

Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın hastanelerdeki tedavileri tamamlanmış ve tamamı taburcu edilmiştir.

Cami, spor salonu ve okullar dün gece itibarıyla barınma amacıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmış, 82 vatandaşımız misafir edilmiştir. AFAD Başkanlığımız tarafından toplam 19.432 battaniye ve ilk etapta 100 adet yaşam konteyneri Sındırgı’ya ulaştırılmıştır.

Beslenme faaliyetleri kapsamında Kızılay ve ve STK’lar tarafından kumanya, çorba, soğuk/sıcak içecek ve su dağıtımı yapılmaktadır.

Balıkesir ilinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği’ne 25.000.000 TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir.

Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile aziz Milletimizin yanındadır." ifadeleri kullanıldı.