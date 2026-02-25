Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail ziyareti ses getirmeye devam ediyor. Hindistan Başbakanı Modi ziyaret kapsamında İsrail'e ulaştı. İki gün sürecek resmi ziyaret kapsamında Tel Aviv'e gelen Modi'yi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı. Netanyahu Modi'yi karşılarken, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

İkili daha sonrasında ortak basın toplantısı düzenlerken burada konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri dikkat çekti.

"Aslanlar gibi savaşan cesur Hintliler vardı!"

1. Dünya Savaşı'na değinen Netanyahu, "1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı işgalindeyken, özgürleşmemize yardım edenler arasında İngiliz Ordusu vardı. Aslanlar gibi savaşan cesur Hintliler vardı. Kuvvetler püskürtüldüğünde kim ileri atıldı? Hintli komutanlar. Bizim için canını verdiler." dedi.

