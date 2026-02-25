Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merz, Avrupa ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği, adil rekabet koşulları ve küresel krizlerin ele alındığını belirtti.

“Stratejik ortaklığı güçlendirmek istiyoruz”

Ziyaretinin ilk gününü verimli olarak değerlendiren Merz, Almanya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Görüşmelerde şirketler arası rekabetin adil ve şeffaf kurallar çerçevesinde yürütülmesinin önemine vurgu yapıldığını belirten Merz, ticarette güvenilirlik ve ortak standartlara uyumun kritik olduğunu ifade etti.

Merz ayrıca erişim kısıtlamaları ve ihracat sınırlamalarına ilişkin konuların da gündemde olduğunu belirterek, ekonomik alışverişin her iki ülkenin refahına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Airbus siparişi ekonomik potansiyelin göstergesi

Ziyaretin ekonomik iş birliği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Merz, Çin hükümetinin Avrupalı uçak üreticisi Airbus’tan yaklaşık 120 uçak siparişi vermeye hazırlandığını söyledi. Bu gelişmenin ikili temasların somut sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini ifade eden Merz, diğer şirketlerle yürütülen bazı görüşmelerin ise henüz sonuçlanmadığını kaydetti.

Ticaret dengesizliğini azaltma hedefi

Almanya ile Çin arasındaki ticaret dengesizliğini azaltmayı hedeflediklerini belirten Merz, yıl boyunca Almanya’dan çeşitli bakanların Çin’i ziyaret edeceğini açıkladı. Ekonomi ve Enerji Bakanı ile Dijital İşler Bakanı’nın Pekin’e gelmesinin planlandığını belirten Merz, Alman-Çin hükümetlerarası istişarelerinin de yapılacağını söyledi.

Enerji dönüşümü, iklim politikaları ve dijitalleşme gibi alanlarda da diyalogların derinleştirileceğini belirten Merz, mevcut diyalog mekanizmalarının daha etkin kullanılacağını ifade etti.

Çin’den Ukrayna savaşı konusunda etki kullanması istendi

Görüşmelerde uluslararası meselelerin de ele alındığını söyleyen Merz, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için Çin’den Moskova üzerindeki etkisini kullanmasını talep ettiğini açıkladı. Pekin’in bu konuda etkili olabileceğini belirten Merz, Çin’den gelen mesajların Rusya tarafından ciddiye alındığını ifade etti.

Küresel dengeler açısından kritik ziyaret

Merz’in Pekin temaslarının, Avrupa-Çin ekonomik ilişkilerinin geleceği ve küresel jeopolitik gelişmeler açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Görüşmelerin, ticaret dengesi, sanayi iş birlikleri ve uluslararası güvenlik başlıklarında yeni diplomatik adımların önünü açması bekleniyor.