Rusya merkezli Ural Havayolları’nın Ekaterinburg–İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağında, bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazının alev alması kısa süreli paniğe neden oldu. Kabin ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken uçuş planlandığı şekilde tamamlandı.

Kalkıştan kısa süre sonra duman fark edildi

Olay, 22 Şubat’ta Ural Havayolları’na ait U6773 sefer sayılı uçakta meydana geldi. RA-73833 kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak, Ekaterinburg Koltsovo Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra bir yolcunun telefonunu şarj etmek için kullandığı powerbankten duman çıkmaya başladı ve cihaz alev aldı.

Kabin ekibi hızlı müdahale etti

Durumu fark eden kabin görevlileri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan cihaz metal bir kaba alınarak suyla soğutuldu ve olası yeniden alevlenme riskine karşı güvenli şekilde muhafaza edildi.

Yolcu hafif yaralandı

Olay sırasında powerbankin sahibi olan yolcu hafif şekilde yaralandı. Kabin ekibi tarafından soğuk su uygulamasıyla ilk müdahalesi yapılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yolcunun, kabin ekibinin profesyonel müdahalesi nedeniyle şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Uçuş sorunsuz tamamlandı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından uçak seferine planlandığı şekilde devam etti ve İstanbul Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.

Havayolu şirketinden açıklama

Ural Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçakta bir yolcuya ait powerbankin duman çıkarmaya başladığı, kabin memuru-eğitmenin profesyonel müdahalesi sayesinde cihazın söndürüldüğü ve uçuşun güvenli şekilde tamamlandığı belirtildi.