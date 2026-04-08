Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile duyurduğu 2 haftalık ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı. Leavitt, “Destansı Öfke Operasyonu”nun başından itibaren 4 ila 6 hafta sürmesinin öngörüldüğünü belirterek, “Askerlerimizin üstün performansı sayesinde temel askeri hedeflerimize 38 gün içinde ulaştık ve bu hedefleri aştık” ifadelerini kullandı.

“Başkan Trump ve ordumuzun sağladığı bir zaferdir”

Leavitt, varılan ateşkesi ABD adına bir başarı olarak nitelendirerek, “Bu, Başkan Trump ve ordumuzun sağladığı bir zaferdir” ifadelerini kullandı. ABD ordusunun sahadaki başarısının ülkeye önemli bir avantaj sağladığını belirten Leavitt, bu durumun Trump yönetiminin diplomatik çözüm ve uzun vadeli barış hedefi doğrultusunda müzakerelere daha güçlü bir konumda girmesine imkan tanıdığını söyledi.

“Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasında belirleyici rol oynadı”

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasında belirleyici rol oynadığını vurguladı. Trump’ın ABD’nin çıkarlarını koruma ve barışı tesis etme konusundaki kapasitesine dikkat çeken Leavitt, bu sürecin küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti.

Leavitt, gelişmelere ilişkin detaylı bilginin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.