İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada Filistin devletine yönelik tutumunun hiçbir zaman değişmediğini belirterek, Ürdün Nehri’nin batısında bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına kesin olarak karşı olduğunu söyledi.

Netanyahu, bu konuda dış baskı ya da eleştirilerden etkilenmediğini ifade ederek, “Kimsenin onayına, sosyal medya yorumuna ya da ders vermesine ihtiyaç duymuyorum. Ürdün’ün batısındaki herhangi bir bölgede Filistin Devleti kurulmasına karşıyım ve bu tutumum değişmedi. On yıllardır bu girişimleri reddettim, bugün de aynı noktadayım” dedi.

Açıklamasında Gazze’deki mevcut sürece de değinen Netanyahu, Hamas’ın kontrolündeki bölgelerin silahsızlandırılmasının yürütülen anlaşmanın temel şartlarından biri olduğunu ifade etti. Hamas’ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasının güvenlik için zorunlu olduğunu savunan Netanyahu, bu yaklaşımın geçmişte ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirildiğini hatırlattı.

Netanyahu’nun sözleri, savaş sonrası Gazze’nin yönetimi ve bölgenin geleceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. İsrail hükümeti içinde de farklı görüşlerin bulunduğu bilinirken, Netanyahu’nun açıklaması ülkenin Filistin’e yönelik devlet politikası konusunda yeniden sert bir çizgiye işaret ediyor.