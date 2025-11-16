Son Mühür- İngiltere 3 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacak mini nükleer santral için Kuzey Galler'de karar kıldı.

Bu karar, ABD'nin tepkisini topladı.

ABD Büyükelçisi Warren Stephens yaptığı açıklamada, "Bu karardan dolayı son derece hayal kırıklığına uğradık, çünkü aynı bölgede temiz ve güvenli enerji sağlamak için daha ucuz, daha hızlı ve önceden onaylanmış seçenekler mevcut." dedi.



Kuzey Galler'de eski bir nükleer santralin bulunduğu Anglesey adasında bulunan Wylfa adasının mini nükleer santral için seçilmesi kararı, İngiltere'nin enerji stratejisini fiyatları şişirdiği ve İngiltere'yi zayıflattığı gerekçesiyle eleştiren ABD'nin öfkesini çekti.

Projeye önde gelen mühendislik şirketi Rolls-Royce'un liderlik ettiği belirtiliyor.



İki büyük nükleer santral inşaatına devam...



ABD büyükelçisindel gelen alışılmadık tondaki eleştirilere rağmen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sözcüsü, Wylfa'nın Küçük Nükleer Reaktörler için en iyi yer olduğunu, ancak İngiltere'nin nükleer konusunda ABD ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

İngiltere, Britanya'da inşa halinde olan iki büyük ölçekli nükleer santral projesinden vazgeçmiş değil.

Kuzey Galler'de inşa edilecek mini nükleer santralin 2030 yılında enerji şebekesine bağlanması hedefleniyor.