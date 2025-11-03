İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planına ilişkin hazırladığı 20 maddelik öneri hakkında bilgi almak üzere ABD’li heyetle bir araya geldi. Görüşmede, planın uygulanma süreci ve bölgesel etkiler ele alındı.

Kudüs’te kritik görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Kudüs’ün batısındaki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşti. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’ın ekibinden üst düzey yetkililer katıldı.

ABD heyeti, Trump yönetimi tarafından hazırlanan 20 maddelik Gazze ateşkes planının uygulanma aşamalarıyla ilgili Netanyahu’ya güncel bilgiler aktardı.

Trump’ın planı masada

Trump yönetiminin önerdiği planın, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması gibi maddeleri içerdiği öğrenildi.

İsrail tarafı, planın güvenlik boyutuna ilişkin çekincelerini dile getirirken, ABD heyetinin tarafları “karşılıklı adım atmaya” teşvik ettiği kaydedildi.

İsrail güvenlik endişelerini paylaştı

Netanyahu’nun, ABD’li heyetle yaptığı görüşmede, İsrail’in güvenlik önceliklerini vurguladığı ve ateşkes planında Hamas’ın askeri kapasitesine yönelik maddelerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

İsrail basınına göre, Netanyahu ayrıca Gazze’deki yeniden yapılanma sürecinin, “terör örgütlerinin yeniden güç kazanmasına yol açmaması” gerektiğini dile getirdi.