İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı Farsça video mesajla İran halkına seslendi. Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlandığı belirtilen mesajda Netanyahu, İran’da Tahran yönetimine karşı kitlesel gösteriler başlatılması çağrısında bulundu.

“Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatılmalı”

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda Netanyahu, İran toplumunun “tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu” savundu. İran halkına doğrudan hitap eden İsrail Başbakanı, mevcut yönetime karşı sokak gösterileri düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Netanyahu, “Sokaklara dökülmeniz gereken an geldi” diyerek İran’da geniş çaplı protestolar çağrısında bulundu.

“Binlerce hedefe saldırı” iddiası

Netanyahu mesajında, İsrail’in İran’daki Tahran yönetimine ait binlerce hedefe yönelik operasyon düzenleyeceğini ileri sürdü. Açıklamada, İran halkının “zulmün zincirlerinden kurtulması” için gerekli şartların oluşturulacağı iddia edildi.

Bu sözler, İsrail-İran hattındaki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına neden oldu.

Yapay zekâ ile hazırlanan Farsça mesaj

Videonun Farsça hazırlanmış olması ve yapay zekâ teknolojisiyle desteklenmesi dikkat çekti. Mesajın doğrudan İran kamuoyuna ulaşmayı hedeflediği değerlendirilirken, bunun psikolojik ve dijital iletişim stratejisinin bir parçası olabileceği belirtiliyor.

Bölgesel gerilimde yeni aşama

Uzmanlara göre, bir ülkenin liderinin başka bir ülkenin halkına doğrudan rejim karşıtı çağrı yapması diplomatik açıdan olağan dışı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu’nun açıklamalarının ardından İran’dan gelecek olası yanıt ve sahadaki gelişmeler, Orta Doğu’daki dengeler açısından kritik önem taşıyor.