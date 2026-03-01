ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun USS Abraham Lincoln uçak gemisini balistik füzelerle vurduğu yönündeki iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, söz konusu füzelerin gemiye yaklaşmadığı ve herhangi bir isabetin söz konusu olmadığı bildirildi.

“Füzeler yakınına bile ulaşmadı”

CENTCOM’un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İran kaynaklı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Fırlatılan füzeler yakınına bile yaklaşmadı” ifadelerine yer verilerek, uçak gemisinin operasyonel faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Operasyonlar devam ediyor

Açıklamaya göre USS Abraham Lincoln, CENTCOM’un bölgedeki harekâtına destek vermeyi sürdürüyor. Gemiden savaş uçaklarının kalkış yaptığı ve görevlerin planlandığı şekilde icra edildiği kaydedildi.

Yetkililer, uçak gemisinin Amerikan halkının güvenliğini sağlamak ve İran kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla görev başında olduğunu belirtti.

İran iddiaları yalanlandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait uçak gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü. Ancak CENTCOM’un son açıklamasıyla bu iddialar resmi olarak reddedilmiş oldu.